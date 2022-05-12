تردد جديد لقناة الجزيرة 2022 على نايل سات-تردد قناة شيرين أبو عاقلة

منذ استشهاد الإعلامية شيرين أبو عاقلة زاد البحث عن تردد جديد لقناة الجزيرة 2022 على نايل سات، لمتابعة كل مايتعلق بشيرين أبو عاقلة، ومشاهدة برامج وأخبار قناة الجزيرة خاصة المتعلقة بشيرين أبو عاقلة، لذا حرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على عرض تردد جديد لقناة الجزيرة 2022 على نايل سات، خاصة مع استشهاد شيرين أبو عاقلة التي ارتقت برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عملها الصحفي وتغطيتها الإعلامية، فيبحثون عن كل مايتعلق ببرامجها ونشراتها الإخبارية.

تردد قناة الجزيرة 2022 على النايل سات

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، تردد جديد لقناة الجزيرة 2022 على النايل سات 10971 عمودي ، تردد جديد لقناة الجزيرة2022 على النايل سات 10971 عمودي ، تردد جديد لقناة الجزيرة2022 على النايل سات 10971 عمودي.

تردد جديد لقناة الجديدة 2022 على نايل سات

وقد أعلنت قناة الجزيرة عن ترددات جديدة على القمر نايل سات، بعد تعرض بث القناة على القمر لموجة جديدة من التشويش، وحثت القناة مشاهديها على الانتقال للترددات الجديدة وهي بالمعدل 11636 عمودي 3/4-27500- لدول المشرق العربي.

أما في دول المغرب العربي فيمكن استقبال بث الجزيرة على التردد 10992 عمودي 3/4-27500.

ويذكر أن قناة الجزيرة واجهت عمليات تشويش متكررة خلال الفترة الأخيرة في محاولة لتعطيل بث القناة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك خلال تغطيتها للثورات العربية.

كما تعرضت الجزيرة الرياضية لتشويش على تردداتها خلال منافسات كأس العالم لكرة القدم عام 2010 بجنوب أفريقيا.

كما أعلنت شبكة الجزيرة لمشاهديها ترددات جديدة لقناة الجزيرة العربية وقناة مباشر إذا ما تعرضت أي منهما للتشويش.

أولا: قمر نايلسات:

عمودي vertical 10949

SR: 27.500 Msps

FEC : 3/4

ثانيا: قمر هوتبيرد:

عمودي vertical 12111 MHZ

SR: 27.500 Msps

FEC : 3/4

ثالثا: قمر بدر 4:

أفقي Horizontal 12034 MHz

SR:27.500

FEC:3/4