مؤسسات إعلامية عالمية تتهم إسرائيل بالقتل العمد للصحفية أبو عاقلة

اتهمت مؤسسات إعلامية عالمية عاملة في عدد من دول العالم، اليوم الخميس 12/5/2022، جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بتعمد قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وأدانت 28 مؤسسة إعلامية من دول (هاييتي، وجزر الكاريبي، والأرجنتين، والبرازيل، والولايات المتحدة، وكولومبيا، وشيلي، وغانا، وبوليفيا، والهند، وجنوب أفريقيا، وهندوراس، في بيان مشترك جريمة قتل الصحفية أبو عاقلة برصاص جندي إسرائيلي.

وقال البيان الذي وقعت عليه المؤسسات: "نحن مجموعة من المطبوعات الإخبارية التقدمية من مختلف أنحاء العالم، ندين الاغتيال الوحشي للزميلة شيرين أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وندد بالتصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين ووسائل إعلام رئيسية إسرائيلية تحاول نقل المسؤولية عن مقتلها بعيدا عن القوات الإسرائيلية، ووصفها بـ"تصريحات غير مسؤولة".

وذكر البيان بحادثة اغتيال الصحفي ياسر مرتجى الذي قُتل أثناء تغطيته لمسيرة العودة في قطاع غزة في 7 نيسان 2018.

وأكدت المؤسسات الإعلامية وقوفها إلى جانب شعب فلسطين الذي يواصل مقاومة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي العنيف، ودعمها للصحفيين الشجعان الذين يعرضون حياتهم للخطر لإخبار قصصهم.