الاحتلال يعتقل شابين من بلدتي رمانة وقباطية بجنين

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس 12/5/2022، شابين من بلدتي رمانة وقباطية في مدينة جنين بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين ليث محمد حايف صبيحات من منزله في رمانة، وهيثم أبو الرب من الحارة الشرقية في بلدة قباطية.

وداهمت قوات الاحتلال منازل الفلسطينيين في بلدات وقرى برقين والطيبة وزبدة والعرقة، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط جدار الفصل العنصري، وطاردت عددا من العمال الذين حاولوا الوصول إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات شبه يومية في مدن الضفة الغربية، وتداهم خلالها منازل الفلسطينيين وتنتهك حرمتها وتعمل على تخريب محتوياتها.