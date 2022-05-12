"روبوت الزراعة الذكي" و"قاريء العملات للمكفوفين" يفوزان بالمعرض العلمي التقني بغزة

أعلنت الإدارة العامة للتقنيات التربوية بوزارة التربية والتعليم العالي في غزة عن الفائزين بالجائزة الكبرى للمعرض العلمي التقني "تعليم من أجل المستقبل" الذي نظمته الوزارة على مدار يومين في منتجع الشاليهات بمدينة غزة لعرض ابتكارات ومواهب طلبة المدارس، بحضور المدير العام أ. رشيد أبو جحجوح، ومدير عام التقنيات التربوية د. أحمد أبو ندا، ومدير عام التخطيط أ. نائل الربعي، وفريق إدارة التقنيات أ. ماجد لولو ، وأ. خالد ماضي ود. أكرم فروانة، وأ. عماد لبد، ود. محمد عامر.

وقال الدكتور أحمد أبو ندا مدير عام التقنيات التربوية في ختام المعرض وبعيد انتهاء تحكيم الأعمال المقدمة أنه فاز بالجائزة الكبرى عن ركن أولمبياد البرمجة والذكاء الاصطناعي مشروع روبوت زرع البذور الذكي، كما فاز بالجائزة الكبرى أيضاً عن ركن معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا مشروع قاريء العملات للمكفوفين حيث حصل كل طالب من القائمين على المشروعين على جهاز حاسوب محمول بكافة ملحقاته وشهادات تقدير.





وفي السياق ذاته أبرق وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت برسالة تهنئة وشكر وتقدير للفائزين وجميع المشاركين والمنظمين والداعمين لهذا المعرض النوعي، لافتاً إلى أن وزارة التعليم مستمرة في خطط تشجيع التميز والابتكار والتقدم العلمي خدمة لطلبتنا وشعبنا.





يشار إلى أن الطلبة القائمين على المشروعين الفائزين بالجائزة الكبرى هم: ملك سعيد أبو الروس، وإبراهيم سعيد أبو الروس، وإشراف والدهما م. سعيد أبو الروس من مدرسة حمد بن خليفة بمديرية تعليم خانيونس عن مشروع روبوت زرع البذور الذكي.

والمشروع عبارة عن روبوت يُساعد في زراعة البذور في الموضع المطلوب والعمق المناسب لتوفير الوقت والجهد والمال على المزارعين؛ حيث يقوم الروبوت تلقائياً بحفر التربة بعد زرعها ويتم التحكم بالعمل من خلال تطبيق الهاتف الذكي.

أما مشروع قاريء العملات للمكفوفين فهو للطالبات ملك مراد أبو مراد، ونور جواد صالحة، وأمل أحمد أبو علبة، بإشراف المعلمة أمل أبو عودة من مدرسة الفالوجا بمديرية تعليم شمال غزة.

والمشروع عبارة عن تطبيق قادر على التعرف على قيمة العملة وذلك بوضع الورقة النقدية مقابل الكاميرا حيث يقوم التطبيق بإخبار الكفيف بقيمة العملة.

وخلال الإعلان عن الفائزين أكد د.أبو ندا أن المعرض هو تظاهرة علمية راقية قد حققت أهدافها في تشجيع العلوم والتفوق والاكتشاف لدى طلبة المدارس.

كما دعا الطلبة المشاركين إلى مواصلة تطوير مشروعاتهم وتنفيذ مشروعات جديدة من أجل توظيف العلم والتكنولوجيا في خدمة المجتمع.