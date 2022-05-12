بالفيديو شاهد الأهداف: إنتر ميلان يتوج بكأس إيطاليا على حساب يوفنتوس

توج فريق إنتر ميلان بلقب بطل مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم على حساب فريق يوفنتوس، إثر فوزه عليه (4-2) بعد تمديد المباراة النهائية بينهما التي جرت مساء أمس الأربعاء 11 مايو 2022 بالعاصمة روما.

وتقدم إنتر ميلان بهدف مبكر سجلا نجمه نيكولو باريلا في الدقيقة السادسة من انطلاق صفارة البداية.

ورد يوفنتوس بهدفين متتاليين في بداية الشوط الثاني عبر كل من، المدافع البرازيلي أليكس ساندرو والمهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش في الدقيقتين (50 و52).

وأدرك التركي هاكن كالهانغولو التعادل "للنيراتزوري" في الدقيقة 84 من ضربة جزاء.

ومن ثم أحرز اللاعب الكرواتي إيفان بيريشيتش هدفين متتاليين في الدقيقتين (3 و12) من زمن الشوط الإضافي الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "الأولمبيكو" في روما.

وتوج إنتر ميلان بلقب بطل كأس إيطاليا للمرة الثامنة في تاريخه، وانفرد بالمركز الثالث بعدد مرات الفوز باللقب، مقلصا الفارق إلى لقب واحد فقط بينه وبين نادي روما صاحب مركز الوصافة، وإلى 6 ألقاب بينه وبين يوفنتوس حامل الرقم القياسي.