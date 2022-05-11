سعر الذهب اليوم في سوريا الخميس 12 مايو 2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:47 م
11 مايو 2022
سعر الذهب اليوم في سوريا الخميس 12 مايو 2022
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سعر الذهب اليوم في سوريا الخميس 12 مايو 2022

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