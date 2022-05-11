تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الثلاثاء
23° - 22°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.43
يورو
3.61
جنيه مصري
0.19
دينار أردني
4.84
جنيه إسترليني
4.21
الرئيسية
سوا
تفاصيل الخبر
سعر الذهب اليوم في سوريا الخميس 12 مايو 2022
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:47 م
11 مايو 2022
سعر الذهب اليوم في سوريا الخميس 12 مايو 2022
متعلقات
سعر جرام الذهب في الأردن اليوم الخميس 12 مايو 2022
11:55 م
سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 1 مايو 2022
11:13 م
أسعار الذهب اليوم في سوريا الأربعاء 27 أبريل 2022
11:46 م
سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة الموافق 15-4-2022 عيار 21 مقابل الليرة والدولار
11:02 م
عاجل