بالصور ما قصة المتشرد السعودي الذي عثر عليه في المغرب..؟

ما قصة المتشرد السعودي الذي عثر عليه في المغرب..؟، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو مصور قاد السلطات السعودية للعثور على مواطن مشرّد يعاني من ظروف صحيّة صعبة في المغرب، لذلك قررت وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، ان تقدم لكم التفاصيل الكاملة عن المشرد السعودي.

ما قصة المتشرد السعودي الذي عثر عليه في المغرب..؟

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو يظهر فيه شاب سعودي مضطرب، يعيش مشردًا في شوارع المغرب بعد أن فقد كل ممتلكاته ولا يتذكر سوى اسمه.

وبعد انتشار الفيديو وجّه أمير منطقة الباحة السياحية، الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بمتابعة حالة المواطن السعودي، والتواصل مع الجهات المختصة لحين عودته إلى أسرته.

ما قصة المتشرد السعودي الذي عثر عليه في المغرب..؟

ولم تمض ساعات حت أعلنت سفارة السعودية لدى المملكة المغربية، رصد الفيديو والتعرُّف على هويّة المواطن من خلال التواصل مع أسرته للتأكد من أوراقه الثبوتية.

وأكدت في بيان صحفي التعرّف على مكان إقامته في مدينة المحمديّة من خلال التنسيق مع السلطات المغربية المختصّة، وهو الآن في مكان آمن بعهدة سفارة المملكة في العاصمة المغربيّة الرباط، ويجري التنسيق حالياً لإنهاء إجراءات عودته إلى الوطن سالماً.



