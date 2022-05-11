موعد عيد الأضحى 2022 في ألمانيا، يتساءل معظم الناس في العالم العربي والأوروبي عن موعد عيد الأضحى المبارك للعام 1443 هجري- 2022 ميلادي، فتتصدر مواقع البحث عن موعد عيد الأضحى في ألمانيا، وخاصة بعد أن احتفل المسلمين في كل أنحاء العالم، بعيد الفطر السعيد في قبل أيام قليلة، وذلك بعد صوم شهر رمضان المبارك، فالكثير من الناس يهتمون بالاطلاع على مواعيد المناسبات قبل حلولها بأيام حتى يتجهزوا لاستقبالها على أكمل وجه.

متى عيد الأضحى 1443 هـ في ألمانيا

ولا يكاد يمر يوم إلا وتشهد محركات البحث المختلفة البحث عن موعد عيد الأضحى 2022 في ألمانيا، وخاصة أن هذا البلد الأوروبي غير مسلم، إذ تعيش فيه فئات مختلفة من البشر، لكن نسبة المسلمين فيه قليلة جداً، لهذا يبحث المسلمون ويتساءلون عن متى عيد الأضحى 1443 هـ في ألمانيا، وهو ما سنرفقه لكم نحن فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، عند الانتهاء من كتابة هذه المقالة، التي تتخصص للإجابة عن موعد عيد الأضحى في ألمانيا 2022.

كم يوم باقي لعيد الأضحى في ألمانيا

ويعتبر عيد الأضحى المبارك أهم الشعائر والمناسبات الإسلامية التي ينتظرها جميع أبناء الجاليات المسلمة المتوزعة والمنتشرة في كل مكان، وخاصة في الدول الأوروبية، فهي تحتفل بهذه المناسبات التي تخص المسلمين، كما إنهم يحيون طقوسا جميلة تعبيرا عن فرحتهم وسعادتهم بقدوم عيد الأضحى المبارك، لهذا فهم دائما ما يتساءلون عن كم يو باقي لعيد الأضحى المبارك.

متى يأتي عيد الأضحى 2022 في ألمانيا

يأتي دائما عيد الأضحى المبارك في العاشر من شهر ذي الحجة، وهو يقاس على الشهور الهجرية وليست الميلادية، وهو ثاني أعياد المسلمين، إذ يسبقه عيد الفطر 2022 في ألمانيا، ويحتفل المسلمون في عيد الأضحى في الإسلام في العاشر من ذي الحجة بعد انتهاء يوم عرفة، إذ يقف فيه الحجاج المسلمون لأداء أهم مناسك لفريضة الحج وينتهي يوم 13 ذي الحجة، أي إنه يبقى مدة أربعة أيام متتالية، ولا يمكن للمسلم أن يصوم في أي يوم منهم،