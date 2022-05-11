فضل صيام يوم عرفة للحجاج وغير الحجاج، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن فضل صيام يوم عرفة للحجاج وغير الحجاج ، والذي يأتي قبيل عيد الأضحى والذي يعد من أفضل الأيام عند الله عزّ وجلّ، وهو يوم مغفرة الذنوب، والعتق من النار، والمُباهاة بأهل الموقف، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم فضل صيام يوم عرفة للحجاج وغير الحجاج، كما يتقرب المسلمين لله بالصيام والدعاء في هذا اليوم الفضيل.

فضل صيام يوم عرفة للحجاج وغير الحجاج

ويعد يوم عرفة أو "وقفة عرفة" من الأيام التي أفردها الرسول صلى الله عليه وسلم بالصيام وهو اليوم التاسع من ذي الحجة.

وفي فضل صيام يوم عرفة جاء الحديث الشريف، كما في صحيح مسلم: "صيام يوم عرفة، أحتَسِب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله".

إفطار الحاج وصيام غير الحاج

يقول الفقهاء إن الأفضل في يوم عرفة أن لا يصوم الحاج، لذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم عرفة بعرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف في يوم عرفة مفطرًا، وجيء له بلبن وهو واقف بعرفة على مطيته فشرب، فالسنة للحجاج ألا يصوموا يوم عرفة، بل يكونوا مفطرين؛ لأنه أقوى لهم على العبادة، وأنشط لهم على الخير، ولأنه يوم عيد للحجاج، والأعياد لا تصام.

أما صيام هذا اليوم لغير الحجاج فهو من أفضل الأعمال، ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صومه يكفر السنة التي قبله والتي بعده، ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده".

فضائل يوم عرفة

تعد فضائل يوم عرفة كثيرة؛ فيوم عرفة هو خيُر يوم طلعت فيه الشمس، إذ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفة هو أفضل يوم عند الله، وذلك في الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه عن حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم: (ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثا غبرا ضاحين جاؤوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة).

وأيضا من فضائله أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة على هذه الأمة، ففي يوم عرفة نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا".

ومـن فضائل يوم عرفة أنه يومُ عيدٍ لأهل الإسلام، كما قال ذلك عمر بن الخطاب وعبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما، حيث قال ابن عباس: (نزلـت في يوم عيد، في يوم جمعة، ويوم عرفة)، وقـال عمـر: (كلاهمـا بحمد الله لـنا عيـدا، وهو عيـد لأهـلِ الموقف خاصة، ومن فضائله أيضا أنه يوم مغفرةِ الذنوب والتجاوزِ عنها، والعتقِ من النار، ففي صـحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثرُ من أن يعتق الله فيه عبيداً من النار من يوم عرفة.

فضل يوم عرفة قبيل عيد الأضحى المبارك

وهو من أفضل أيام العشر من ذي الحجة، لما فيه من الأجر العظيم، وصيامه يكفر ذنوب سنتين، حيث ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن صوم يوم عرفة، فقال: (يكفر السنة الماضية والسنة القابلة).

ومن فضائل يوم عرفة أيضًا، عَنْ جَابِر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ، صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنْ يوْمٍ أَفْضَل عِنْدَ اللهِ مِنْ يوْمِ عَرَفَةَ يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِأَهْلِ الأَرْضِ أَهْلَ السَّمَاءِ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي شُعْثًا غُبْرًا ضَاحِينَ جَاؤوا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ يَرْجُونَ رَحْمَتِي، وَلَمْ يَرَوْا عَذَابِي، فَلَمْ يُرَ يَوْمٌ أَكْثَرُ عِتْقًا مِنَ النَّارِ مِنْ يوْمِ عَرَفَةَ).

فضل يوم عرفة قبيل عيد الأضحى المبارك

ومن فضائله، أن يوم عرفة، أحد أيام أشهر الحج قال الله عز وجل: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ). وهو أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه، قال الله عز وجل: (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ).

ويوم عرفة أكمل الله فيه الملة، وأتم به النعمة، قال عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: إن رجلًا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا. قال: أي آية؟ قال: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا) «سورة المائدة:5». قال عمر، رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة.

وإنه يوم العيد لأهل الموقف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام). وعن عظم الدعاء يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: (خير الدعاء دعاء يوم عرفة). قال ابن عبد البر، رحمه الله: وفي ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيره.

فضائل يوم عرفة

ومن فضائل يوم عرفة، كثرة العتق من النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة) رواه مسلم في الصحيح.

وفيه ركن الحج العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة) متفق عليه.

وفيه التكبير: فقد ذكر العلماء أن التكبير ينقسم إلى قسمين: التكبير المقيد الذي يكون عقب الصلوات المفروضة ويبدأ من فجر يوم عرفة، والتكبير المطلق وهو الذي يكون في عموم الأوقات ويبدأ من أول ذي الحجة.