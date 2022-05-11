ما حقيقة تعاقد ريال مدريد مع مبابي رسميا، كل التقارير الرسمية الصادرة عن الاعلام الرياضي الإسباني، وخاصة المقرب من نادي ريال مدريد، تؤكد توقيع النجم الفرنسي هداف نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي لنادي ريال مدريد، وأن الصفقة مغلقة ولم يتبقى عليها سوى الإعلان الرسمي عنها، إلا أن الهداف الفرنسي لم يدلي بأي تصريحات تثبت صحة تلك التقارير من عدمها، حتى إن مدرب فريق ريال مدريد كارلو أنشيلوتي رفض الإجابة عن هذا التساؤل من الصحفيين في العديد من المناسبات، ليبقى هذا الخبر غامضا ومحل شك إلا أن يعلن أحد الطرفين بشكل رسمي عن ذلك.

هل انتقل مبابي إلى ريال مدريد

لا تتوقف التقارير اليومية عن الحديث عن توقيع كيليان مبابي لريال مدريد، وهو ما يدفع الملايين من عشاق كرة القدم حول العام، وعشاق نادي ريال مدريد الإسباني التساؤل عن ما حقيقة تعاقد ريال مدريد مع مبابي رسميا، لأن جمهور النادي الملكي يحلم بإتمام هذه الصفقة الذين يعدونها بالمهمة جدا لتعزيز خط هجوم ريال مدريد والمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية، لهذا سنحاول نحن في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، العمل جاهدين ومتابعة تصريحات وبيانات نادي ريال مدريد الرسمية، بشأن الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي ثم ننشر لكم الخبر اليقين عن هذا الأمر.

حقيقة توقيع مبابي لريال مدريد

ويحاول نادي باريس سان جيرمان وإدارته كاملة، اغراء النجم الفرنسي كيليان مبابي بالأموال الطائلة لتجديد عقده مع النادي الباريسي والذي ينتهي في تاريخ 30 يونيو 2022، إلا أن حلم الغزال الفرنسي باللعب لريال مدريد الإسباني جعلت كل محاولات إدارة ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تبوء بالفشل حتى نهاية كتابة هذه المقالة، وهو ما يؤكد رغبة الاعب والنادي على إتمام الصفقة بأقرب وقت ممكن.

Première manche victorieuse.

ICI C’EST PARIS 🔴🔵 pic.twitter.com/LV771fltYZ — Kylian Mbappé (@KMbappe) February 15, 2022

هل وقع مبابي رسميا لريال مدريد

ولا يزال يرتبط اسم كيليان مبابي بالانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، إلا أن بعض الصحف الإسبانية ذكرت في تقرير لها أن تكلفة انتقال مبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد ستكلف إدارة نادي العاصمة الإٍسبانية مبلغ 180 مليون يورو.