ما حقيقة تعاقد ريال مدريد مع مبابي رسميا، كل التقارير الرسمية الصادرة عن الاعلام الرياضي الإسباني، وخاصة المقرب من نادي ريال مدريد، تؤكد توقيع النجم الفرنسي هداف نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي لنادي ريال مدريد، وأن الصفقة مغلقة ولم يتبقى عليها سوى الإعلان الرسمي عنها، إلا أن الهداف الفرنسي لم يدلي بأي تصريحات تثبت صحة تلك التقارير من عدمها، حتى إن مدرب فريق ريال مدريد كارلو أنشيلوتي رفض الإجابة عن هذا التساؤل من الصحفيين في العديد من المناسبات، ليبقى هذا الخبر غامضا ومحل شك إلا أن يعلن أحد الطرفين بشكل رسمي عن ذلك.
🔝🏆 @EA_FIFA_France I @UNFP @KMbappe en avril :— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 9, 2022
4️⃣ victoires
9️⃣ buts
1️⃣7️⃣ dribbles réussis ❗️
➡️ https://t.co/8oM7LtFZaz#TrophéesUNFP I #FUT22 I #POTM pic.twitter.com/a8a0W7SzVj
هل انتقل مبابي إلى ريال مدريد
لا تتوقف التقارير اليومية عن الحديث عن توقيع كيليان مبابي لريال مدريد، وهو ما يدفع الملايين من عشاق كرة القدم حول العام، وعشاق نادي ريال مدريد الإسباني التساؤل عن ما حقيقة تعاقد ريال مدريد مع مبابي رسميا، لأن جمهور النادي الملكي يحلم بإتمام هذه الصفقة الذين يعدونها بالمهمة جدا لتعزيز خط هجوم ريال مدريد والمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية، لهذا سنحاول نحن في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، العمل جاهدين ومتابعة تصريحات وبيانات نادي ريال مدريد الرسمية، بشأن الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي ثم ننشر لكم الخبر اليقين عن هذا الأمر.
MVP. 💪🏽🙏🏽🏆 @ChampionsLeague pic.twitter.com/WS2blAPsM0— Kylian Mbappé (@KMbappe) February 16, 2022
حقيقة توقيع مبابي لريال مدريد
ويحاول نادي باريس سان جيرمان وإدارته كاملة، اغراء النجم الفرنسي كيليان مبابي بالأموال الطائلة لتجديد عقده مع النادي الباريسي والذي ينتهي في تاريخ 30 يونيو 2022، إلا أن حلم الغزال الفرنسي باللعب لريال مدريد الإسباني جعلت كل محاولات إدارة ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تبوء بالفشل حتى نهاية كتابة هذه المقالة، وهو ما يؤكد رغبة الاعب والنادي على إتمام الصفقة بأقرب وقت ممكن.
Première manche victorieuse.— Kylian Mbappé (@KMbappe) February 15, 2022
ICI C’EST PARIS 🔴🔵 pic.twitter.com/LV771fltYZ
هل وقع مبابي رسميا لريال مدريد
ولا يزال يرتبط اسم كيليان مبابي بالانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، إلا أن بعض الصحف الإسبانية ذكرت في تقرير لها أن تكلفة انتقال مبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد ستكلف إدارة نادي العاصمة الإٍسبانية مبلغ 180 مليون يورو.
DIRECTION LE QATAR 🇫🇷✈️🇶🇦— Kylian Mbappé (@KMbappe) November 13, 2021
Soirée mémorable pour une qualification méritée.
Une grosse pensée pour toutes les familles des victimes 13.11.15.
Et aussi une grande fierté de rejoindre la légende J.Fontaine avec ce quadruplé. #KYLI4N pic.twitter.com/njHbgWJBCN