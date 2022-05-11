هل يجوز الترحم على الشهيدة شيرين أبو عاقلة لأنها مسيحية، أثارت قضية الترحم على الشهيدة الصحفية مراسلة قناة الجزيرة الفضائية في فلسطين شيرين أبو عاقلة التي ارتقت صباح اليوم الأربعاء 11 مايو 2022، برصاصة غادرة من قناص إسرائيلي أثناء تغطيتها الصحفية لاقتحام محافظة جنين ومخيمها، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فمنهم من قال إنه يجوز الترحم عليها، ومنهم من قال إنه لا يجوز الترحم عليها، دون الرجوع إلى المفتيين وعلماء الشريعة الإسلامية.

ما ديانة الشهيدة شيرين أبو عاقلة

الآلاف من الناس في فلسطين تساءلوا عبر منصات التواصل الاجتماعي عن هل يجوز الترحم على الشهيدة شيرين أبو عاقلة لأنها مسيحية، إذ بات البعض يفتي بعدم الجواز دون الرجوع إلى أهل الاختصاص والشريعة، كونهم هم المختصين بإجازة الترحم عليها من عدمه، حتى إن المئات باتوا يتساءلون عن ما ديانة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وهو ما سننشره لكم في هذه المقالة عبر وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، بعد صدور فتوى رسمية من مفتي غزة يصرح من خلالها بإجازة الترحم على الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

من هو زوج شيرين أبو عاقلة

حتى أن رواد التواصل الاجتماعي، تركوا الخبر الرئيسي وهو استشهادها برصاص الاحتلال أثناء أداء عملها الصحفي، وهو تغطية اقتحام جنين ومخيمها شمال الضفة المحتلة، صباح اليوم الأربعاء، وباتوا يتساءلون عن ديانة الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة وهل يجوز الترحم على شيرين أبو عاقلة، ومن هو زوج شيرين أبو عاقلة، إلى أن صدرت فتوى رسمية من الجهات المختصة تجيب على إجازة الترحم عليها من عدمه.

هل يمكن الترحم على الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة

مفتي مدينة غزة قطع الشك من اليقين، حول تساؤل الناس عن حكم وإيجاز الترحم على الشهيدة شيرين أبو عاقلة التي ارتقت صباح اليوم أثناء عملها الصحفي، إذ أصدر تصريح قال فيه، بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ).

موعد دفن جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة

واستنكر فضيلة الشيخ / حسن اللحام مفتي محافظة غزة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من إثارة ولغط غير مبرر حول الصحفية الشهيدة / شرين أبو عاقلة التي استشهدت صباح اليوم في مدينة جنين وهي تنقل الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم جنين.

وأكد الشيخ اللحام/ بأن الصحفية أبو عاقلة هي شهيدة الكلمة قضت شهيدة للرسالة الإعلامية المناصرة لوطنها وقضيتها.

وأصرح بإجازة الترحم عليها وهي من المخلصين للوطن وقضيته العادلة وقد بذلت في سبيل هذا الوطن حياتها لكشف جرائم الاحتلال.

وأكد الشيخ اللحام أنه لم يرد على لسانه إطلاقا ما تم تداوله، ودلالة ذلك مشاركتي صباح اليوم مع الأخوة الصحفيين والشخصيات الاعتبارية في الوقفة المنددة باغتيال الصحفية الشهيدة / شرين أبو عاقلة يدلل على عكس ما نشر على لسانه