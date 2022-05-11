مفتي غزة يُصرح بإجازة الترحم على الشهيدة شيرين أبو عاقلة

صرح مفتي محافظة غزة الشيخ حسن اللحام، مساء اليوم الأربعاء 11 مايو 2022، بإجازة الترحم على الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، التي ارتقت صباح اليوم أثناء تغطيتها لاقتحام قوات الاحتلال جنين ومخيمها شمال الضفة المحتلة.

واستنكر الشيخ اللحام، ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من إثارة ولغط غير مبرر حول الصحفية الشهيدة / شيرين أبو عاقلة التي استشهدت صباح اليوم في مدينة جنين وهي تنقل الاعتداءات "الإسرائيلية"، بشأن عدم إجازة الترحم عليها كونها غير مسلمة.

وأكد الشيخ اللحام أنه لم يرد على لسانه إطلاقا ما تم تداوله، دلالة ذلك مشاركته صباح اليوم مع الأخوة الصحفيين والشخصيات الاعتبارية في الوقفة المنددة باغتيال الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة يدلل على عكس ما نشر على لسانه.

نص البيان كاملا كما وصل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية:-

بسم الله الرحمن الرحيم

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".

استنكر فضيلة الشيخ / حسن اللحام مفتي محافظة غزة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من إثارة ولغط غير مبرر حول الصحفية الشهيدة / شرين أبو عاقلة التي استشهدت صباح اليوم في مدينة جنين وهي تنقل الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم جنين.

وأكد الشيخ اللحام/ بأن الصحفية أبو عاقلة هي شهيدة الكلمة قضت شهيدة للرسالة الإعلامية المناصرة لوطنها وقضيتها.

وأصرح بإجازة الترحم عليها وهي من المخلصين للوطن وقضيته العادلة وقد بذلت في سبيل هذا الوطن حياتها لكشف جرائم الاحتلال.

وأكد الشيخ اللحام أنه لم يرد على لسانه إطلاقا ما تم تداوله، ودلالة ذلك مشاركتي صباح اليوم مع الأخوة الصحفيين والشخصيات الاعتبارية في الوقفة المنددة باغتيال الصحفية الشهيدة / شرين أبو عاقلة يدلل على عكس ما نشر على لسانه