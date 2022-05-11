مستوطن يحاول الاستيلاء على معمل للحديد والنحاس في الخليل

لليوم الثاني على التوالي، حاول أحد المستوطنين الاستيلاء على معمل للحديد والنحاس في حي تل ارميدة وسط مدينة الخليل، وقد احتجز جنود الاحتلال أحد اصحاب المعمل، حينما حاول منع المستوطن من الاستيلاء على معملهم.

حيث قام المستوطن وهو أحد سكان البؤرة الاستيطانية المقامة فوق اراضي المواطنين في تل ارميدة، بقطع الأسلاك الشائكة في محيط المعمل المغلق بأوامر عسكرية منذ نحو 22 عاما.

وحينما حاول المواطن جواد ثابت أبو عيشة 45 عاما، منع المستوطن من الاعتداء على معملهم، قام الجنود باحتجازه.

وفي وقت لاحق حضر ضباط لجنود الاحتلال، وتم اخلاء سبيل ابو عيشة، حيث قام بمساعدة اقاربه بوضع أسلاك شائكة حول معملهم.