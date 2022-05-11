فرنسا تُعقب على جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة

أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر، جريمة اغتيال مراسلة قناة "الجزيرة" الفضائية، الصحفية شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها اقتحام الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها، مؤكدة أنه يشكل "صدمةً عميقة".

وقالت وزيرة الخارجية: "إن فرنسا تطالب بإجراء تحقيق شفاف في أقرب وقت ممكن، وتجدد التزامها الثابت والحازم من أجل حرية الصحافة وحماية الصحفيين وجميع الذين يسهم تعبيرهم في نقل المعلومات الحرّة وإحياء النقاش العام في جميع أنحاء العالم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، عن استشهاد الزميلة الصحافية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.