وقفة أمام منزل الشهيدة أبو عاقلة في بيت حنينا تنديداً باغتيالها

شارك عشرات المواطنين بوقفة أمام منزل الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة في بيت حنينا شمال القدس المحتلة، مساء اليوم الأربعاء 11 مايو 2022، تنديداً باستـهدافها من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم أثناء تغطيتها لاقتحام جنين ومخيمها في مدينة جنين، شما الضفة المحتلة.

ورفع المشاركون في الوقفة العلم الفلسطيني وصور الشهيدة، ونددوا باستهدافها برصاصة احتلالية أردتها شهيدة في جريمة كاملة الأركان.

وكانت قوات الاحتلال، داهمت، منزل عائلة الشهيدة أبو عاقلة، وحاولت فرض شروط على العائلة التي سارعت الى طرد جنود الاحتلال من منزلها.

ومنذ ساعات الصباح الباكر توافد الصحفيون والنشطاء والحقوقيون والشخصيات الوطنية على منزل عائلتها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، عن استشهاد الزميلة الصحافية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.