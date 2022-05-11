داخلية غزة تعلن أعداد المواليد خلال ابريل الماضي

أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني بغزة، اليوم الأربعاء، أن قطاع غزة سجَّل خلال ابريل الماضي، 3123 مولوداً جديداً بالإضافة إلى 219 حالة وفاة.

وأوضحت الإدارة العامة للأحوال المدنية، أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بـ " ألف و555" مولوداً بنسبة تقدر بـ 49.7%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 50.2 % بواقع ألف و568 مولودة.

وسجلت مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة، "ألف و153 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 566 مولوداً، وفق بيان وزارة الداخلية.

وأشارت الداخلية، إلى أنه خلال الشهر ذاته فقد سجلت محافظة الشمال 547 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى ألف و441 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 416 مولوداً جديداً.