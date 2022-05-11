نجم ريال مدريد السابق على رادار برشلونة

أفاد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأربعاء، بأن برشلونة يراقب نجم ريال مدريد السابق، تحسبًا لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويسعى برشلونة لتعزيز الجبهة اليسرى في صفوفه، في ظل تقدم عمر جوردي ألبا، وعدم وجود بديل له.



وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن برشلونة وضع الإسباني سيرجي ريجيلون، ظهير أيسر توتنهام الحالي وريال مدريد السابق، ضمن قائمة المرشحين لتدعيم الجبهة اليسرى في صفوفه.



وأشارت الصحيفة، إلى تراجع دور ريجيلون مع توتنهام، منذ أن تولى أنطونيو كونتي مسؤولية قيادة الفريق، والذي يميل أحيانا للبدء بريان سيسينيون في المباريات، وفي بعض الأوقات يدفع بالظهير الأيمن مات دوهيرتي على الجهة اليسرى.



يأتي ذلك على الرغم من المستويات الرائعة التي قدمها ريجيلون تحت قيادة جوزيه مورينيو الموسم الماضي.



وانضم ريجيلون إلى توتنهام قبل موسمين، قادمًا من ريال مدريد، مقابل 30 مليون يورو، مع احتفاظ الميرنجي بخيار إعادة الشراء مقابل 35 مليون يورو.