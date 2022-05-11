السلطة تختطف أحد عناصر الجهاد في بيت لحم

اختطفت أجهزة أمن السلطة المحرر عدي رياض زواهرة (24 عاما)، أحد عناصر حركة الجهاد الإسلامي في محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر خاصة، أن قوة من أجهزة السلطة اختطفت المحرر زواهرة، اليوم الأربعاء 11-5-2022م، أثناء تواجده في مكان عمله في مدينة بيت لحم.

يذكر أن عدي زواهرة هو أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال الصهيوني، قرابة الثلاث سنوات، وكان قد أفرج عنه قبل شهرين.

وتواصل أجهزة أمن السلطة حملة الاعتقال السياسي بحق نشطاء المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة، دون الكشف عن تفاصيل الاعتقال أو الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم.