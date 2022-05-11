طريقة عمل تشيز كيك بارد وسهل..طريقة عمل تشيز كيك الافوكادو الذيذ، يعد من أصناف الكيك التي يمكن لسيدة البيت تحضيرها في المنزل، مثل كيك الجوز والقرفة،وكيك الفانيلا، والبرتقال، والفراولة وغيرها من الأصناف، وكلّ كيك يتطلّب اتباع طريقة معيّنة في الإعداد على حسب ما فيها من مكوّنات، وقد اخترنا في هذه المقال خلال السطور التالية من أهل مصر ، طريقة عمل تشيز كيك الافوكادو الشهيّ والذيذ بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة عمل تشيز كيك بارد وسهل

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طريقة عمل تشيز كيك الافوكادو الذيذ

المقادير

- 2: كوب بسكويت(مطحون)

-كوب فستق حلبي (مطحون)

-كوب زبدة (سائلة)

-2 حبة الأفوكادو (مهروس)

-قالب جبن كريمي

-كوب وربع سكر

- 3 حبات البيض

-ملعقة كبيرة برش ليمون

- ربع كوب عصير الليمون

-2 ملعقة صغيرة الفانيليا

-3 اكواب القشطة

-2 كوب كريمة (ويب كريم / للتغطية)

-ملعقة صغيرة الفانيليا : (للتغطية)

- مكسرات حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة عمل تشيز كيك سهلة

طريقة التحضير:

-نقوم بتُسخين الفرن على 180 درجة مئوية.

-في طبق نضع الزبدة والبسكويت المفتت والفستق الحلبي الأخضر ونقوم بالتقليب جيداً حتى يصبح مثل حبات الرمل.

-في قالب فرن متحرك ومدهون ومبطن بالزبدة نضع القاعدة (البسكويت مع الزبدة ونضغط عليه بأطراف الأصابع).

-نضع في وعاء خلط كبير الأفوكادو والجبن وكوب من حبيبات السكر والكريمة الحامضة ونخلط المكونات جيداً، ثم نُضيف البيض واحدة تلو الأخرى ثم نقوم بإضافة الليمون المبشور وعصير الليمون والفانيلا مع الخلط الجيد حتى تتماسك ثم نصب الخليط فوق طبقة البسكويت بالزبدة.

-نخبز التشيز كيك في الفرن الذي سبق تسخينه لمدة 30 دقيقة.

-نخرج الصينية من الفرن لتبرد ثم يتم خفق الويب كريم مع السكر والفانيليا والمكسرات وتُغطى طبقة التشيز كيك.

-نضعها بالثلاجة لمدة 6–8 ساعات ثم ننثر عليها المكسرات وتُقدم.