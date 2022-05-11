بالصور بعد الإفراج عنه اليوم..جماهير غزة تشيع جثمان الشهيد محمود عرام

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ظهر اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد الشاب محمود سامي خليل عرام الذي استشهد برصاص جنوده قرب حاجز "جبارة" العسكري جنوب طولكرم يوم الأحد الماضي.

وشارك في مسير التشيع الذي انطلق من مسقط راس الشهيد في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة العشرات من المواطنين، منددين بهذه الجريمة وصمت العالم على جرائم الاحتلال ضد ابناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.

وأفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، عن جثمان الشهيد الشاب محمود سامي خليل عرام، ظهر اليوم الأربعاء، عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة.

واستشهد الشاب عرام برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، يوم الأحد الماضي ، قرب قرية خربة جبارة بالقرب من مدينة طولكرم ، بزعم محاولته عبور السياج الأمني ​​القريب من القرية.

يذكر أن الشهيد عرام أعزب ومن سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ويتواجد في أحدى مستشفيات مدينة طولكرم منذ العام الماضي لتلقي العلاج.











