"كتائب القسام" تنعى الصحفية شيرين أبو عاقلة

نعى الإعلام العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم الأربعاء، الصحفية الفلسطينية القديرة الشاهدة على الحقيقة شيرين أبو عاقلة، التي اغتالتها قوات الاحتلال صباح اليوم في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت كتائب القسام، في بيان لها: "إنّ هذه الجريمة البشعة هي دأب الاحتلال في استهداف الصحفيين والمدنيين والأجانب".

وأضافت: "هذه الجريمة تؤكد من جديد على وحشية الاحتلال وبطشه ومحاولاته الدؤوبة واليائسة في إخفاء جرائمه وإسكات صوت الحقيقة".

واستشهدت مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين شيرين أبو عاقلة، برصاص قوات الاحتلال أثناء تغطيتها اقتحام مخيم جنين، صباح اليوم الأربعاء، كما أصيب الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر وحالته مستقرة.

وقوبلت الجريمة بغضب فلسطيني واسع، وسط دعوات إلى محاكمة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق الإنسان الفلسطيني.