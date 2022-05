صور.. ما هي ديانة الصحفية شيرين أبو عاقلة .. من هو زوج شيرين أبو عاقلة

ما هي ديانة الصحفية شيرين أبو عاقلة الذي استشهدت اليوم الأربعاء الموافق 11-5-2022 برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بصورة مباشرة أدى إلى تهكم في الدماغ رغم ارتدائها الزي الصحفي الأزرق ، حيث لاحظ فريق فلسطين اليوم خلال ساعات اليوم عمليات بحث متواصلة من مئات الآلاف من الأشخاص من مختلف جنسيات عربية لمعرفة ديانة الصحفية شيرين أبو عاقلة ، ونشير في هذه المقدمة إلى أن هذه الجريمة شهدت تضامنا وتعاطفا دوليا مستنكرين الجريمة النكراء والبشعة التي لا تمد للإنسانية بأي صلة مطالبين بمحاسبة مرتكبيها .

وبعد بحث وتحري تمكن الفريق من الإجابة عن سؤال ما هي ديانة الصحفية شيرين أبو عاقلة مع وضع كامل تفاصيل عملية الجريمة بالصور والفيديو مع نقل ما تحدث به شهود عيان كانوا برفقة الصحفية اثناء الحدث الذي احزن الملايين من الأشخاص لمعرفة تفاصيل هذه الإجابة يترتب على الجميع متابعة السطور حتى النهاية وهو التالي:

وتعتنق الصحفية المخضرمة شيرين أبو عاقلة الديانة المسيحية ، ولمعرفة المزيد من السيرة الذاتية عن الإعلامية التي بات من اكثر مواضيع تداولا بين المواقع الإخبارية وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي بكافة اشكالها فهي على النحو التالي:

"شيرين نصري أبو عاقلة" تعد من مواليد القدس عام 1971، درست الصحافة في "جامعة اليرموك" في مدينة اربد بالأردن، يعود أصلها إلى مدينة بيت لحم ولكنها ولدت وترعرعت في القدس.

أنهت أبو عاقلة، دراستها الثانوية في مدرسة راهبات الوردية في بيت حنينا، ودرست في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، ثم وانتقلت إلى تخصص الصحافة المكتوبة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن.

عادت بعد التخرج إلى فلسطين وعملت في عدة مواقع مثل وكالة الأونروا، وإذاعة صوت فلسطين، وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح، وإذاعة مونت كارلو ولاحقًا انتقلت للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة الفضائية حتى ارتقائها برصاص الجيش الإسرائيلي صباح اليوم.

عملت منذ تأسيس الجزيرة مراسلة "قناة الجزيرة الفضائية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة إضافة إلى أنها تعمل مراسلة إذاعة "مونت "كارلو في فرنسا.

الشهيدة شيرين أبو عقله لم تتزوج في حياتها كلها قط، رغم انتشار شائعات كثيرة عن زواجها من أحد زملائها الإعلاميين، لكن كل هذه التقارير كاذبة وتوفيت وهي عازبة وكرست حياتها مؤخرا. – القيام بمهمة مهنية أثناء تغطيته لاعتداء قوات الاحتلال على مخيم جنين للاجئين.

ووثقت كاميرات الصحفيين الذين رافقوا مراسلة الجزيرة في الضفة الغربية شيرين أبو عاقلة الحدث كاملة وسط زخات من الرصاص التي أطلقها قوات الاحتلال اتجاههم ، ولمشاهدة الفيديو يترتب عليكم المتابعة كاملة وهو التالي.

روت الصحفية شذا جناتشة التي كانت برفقة الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة والتي ظهرت قرب الشهيدة ابو عاقلة في الفيديو الذي وثق لحظة استشهادها " كنا أربعة صحفيين ووقفنا بمنطقة مكشوفة، وكنا نرتدي الزي الصحفي ونتحرك كمجموعة من باب الحماية من رصاص الاحتلال ، وبعدها تقدمنا الى الامام والاحتلال انتظر وصلنا الى منطقة مغلقة فكان جنود الاحتلال أمامنا والجدارخلفنا وتم محاصرتنا في هذة المنطقة ".

