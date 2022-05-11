داخلية غزة تعلن عن كشف جديد لأسماء المسافرين للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، عن كشف جديد لأسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة، يوم غد الخميس 12 مايو 2022.

وأوضحت داخلية غزة، أن السفر يوم غد هو للحافلات المتبقية من الحافلة التاسعة والعاشرة من كشف المسافرين رقم (2022/20) هنا، وأيضًا للمرجعين من عمل اليوم الأربعاء.

وبيّنت أن السفر أيضًا يكون للحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/18) هنا، داعيةً المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت داخلية غزة، بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وأكدت ضرورة تحديث المسافرين بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما وطالبت من المسافرين إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.