علامات في الأصابع والكفين تشير إلى أمراض القلب..تعرف عليها!

أعلن الأطباء، أن حالة الأصابع واليدين تحذر من أمراض القلب الخطيرة.

ويشير موقع doctorpiter.ru، إلى أن اليدين تساعدان على تشخيص أمراض القلب. ولكن ليست لبعض أمراض القلب أعراض واضحة مثل الخفقان وألم في الصدر وضيق التنفس. ولكن الأطباء يؤكدون على أن اليدين يمكن أن تكشف وتحذر من هذه الأمراض. لذلك يجب الانتباه دائما إلى حالة الأصابع واليدين.

ويضيف، يجب عدم اهمال وتجاهل ظهور النتوءات على راحة اليدين وأطراف الأصابع. لأنها قد تشير إلى الإصابة بالتهاب الشغاف المعدي، حيث يعاني الشخص المصاب بالتهاب الأوعية الدموية وحجرات القلب.

وتصل البكتيريا المسببة لهذا المرض عبر مجرى الدم وتلتصق بالمناطق الضعيفة للقلب، وعند غياب العلاج تسبب تلف صمامات القلب.

وتحذر الدكتورة الكندية غيتا ياداف، أخصائية الأمراض الجلدية، من انه حتى في حالة اختفاء النتوءات فجأة، من الضروري استشارة الطبيب وأخذ خزعة من الجلد لدراستها.

وقد تظهر تحت الأظافر خطوط بنفسجية أو حمراء اللون أو بقع على الأظافر، وهذه يتجاهلها الجميع. ولكن يجب الانتباه إلى هذه الخطوط وعدم تجاهلها.

فقد أظهرت نتائج دراسة نشرت في Journal of Travel Medicine، أن هذه الخطوط، قد تشير إلى عدوى مرضية أو مرض القلب، لذلك يجب استبعاد العلاج الذاتي، خاصة إذا رافق هذه الخطوط ارتفاع درجة حرارة الجسم وعدم انتظام ضربات القلب.

وتضيف الدكتورة ياداف موضحة، النزيف الشظوي هو علامة على وجود خلل خطير في الجسم. و يحدث هذا عادة بسبب جلطات صغيرة تتلف الشعيرات الدموية تحت الأظافر. هناك ثلاثة أسباب لظهورها:

- عدوى صمامات القلب (التهاب الشغاف).

- تلف الأوعية الدموية بسبب تورم الأوعية الدموية (التهاب الأوعية الدموية)

- ظهور جلطات صغيرة تتلف الشعيرات الدموية الصغيرة (ميكروبولي).

وهناك أعراض تعجر الأصابع وتسمى "أصابع إيبوقراط"، التي تتورم فيها نهايات الأصابع. هذه الحالة قد تشير إلى مشكلات خطيرة في القلب، لأن الجسم يعاني من نقص مزمن بالأكسجين.

وتوضح الطبيبة الروسية آنا كورينيفيتش، أخصائية أمراض القلب، أن هذه الحالة تلاحظ عادة لدى المدخنين الشرهين. وقد يكون السبب أمراض القلب الخلقية، حيث يقوم الجسم بإعادة توزيع الأكسجين بسبب نقصه. لذلك لا تحصل الأنسجة المحيطية - عند أصابع اليدين والقدمين - على الكمية الكافية منه.

والمرض الخطير الآخر هو داء القلب النشواني، الذي تشير له مطبات ناعمة تشبه الشمع، التي تتكون نتيجة تراكم البروتين في القلب.

هذا المرض خطير للغاية ويتطلب عناية طبية فورية. لأنه وفقًا لخبراء مستشفى مايو الأمريكية، يمنع هذا الداء امتلاء حجر القلب بالدم بين الضربات، ما يؤدي إلى انخفاض ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم وظهور نتوءات شمعية على الذراعين. المرض نادر جدا ولا يمكن تشخيصه فورا.

وقد يشير ظهور البقع الحمراء اللون أو البنية،على راحة اليدين إلى مشكلات في القلب. يطلق على هذه البقع (طفح جانواي)، بالطبع قد تكون هذه البقع غير مؤلمة وتختفي ذاتيا خلال بضعة أيام أو أسابيع. ولكن مع ذلك يجب عدم تجاهلها.