ديانة شيرين أبو عاقلة..شيرين أبو عاقلة بالحجاب، شهد محرك البحث العالمي "قوقل" خلال الساعات والدقائق التي عقبت استشهاد الصحفية المشهورة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة القطرية عمليات بحث كبيرة عن الصحفية وحياتها وتفاصيل المرتبطة بها، خاصة بما يخص ديانة شيرين أبو عاقلة, وما هو زوج شيرين أبو عاقلة، بالإضافة إلى أن ديانة باقي زملائها العاملين في القناة ومنهم ديانة وليد العمري مدير مكتب القناة في فلسطين، لذلك سنضع لكم هذه المقالة للحديث عن تفاصيل وحياة المراسلة الصحفية شيرين أبو عاقلة وزواج وديانة شيرين أبو عاقلة.

زواج شيرين أبو عاقلة

"شيرين نصري أبو عاقلة" من مواليد القدس عام 1971، درست الصحافة في "جامعة اليرموك"في مدينة اربد بالأردن، يعود أصلها إلى مدينة بيت لحم ولكنها ولدت وترعرعت في القدس.

أنهت أبو عاقلة، دراستها الثانوية في مدرسة راهبات الوردية في بيت حنينا، ودرست في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، ثم وانتقلت إلى تخصص الصحافة المكتوبة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن.

عادت بعد التخرج إلى فلسطين وعملت في عدة مواقع مثل وكالة الأونروا، وإذاعة صوت فلسطين، وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح، وإذاعة مونت كارلو ولاحقًا انتقلت للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة الفضائية حتى ارتقائها برصاص الجيش الإسرائيلي صباح اليوم.

عملت منذ تأسيس الجزيرة مراسلة "قناة الجزيرة الفضائية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة إضافة إلى أنها تعمل مراسلة إذاعة "مونت "كارلو في فرنسا.

شهيدة الصحافة الحرة #شيرين_أبو_عاقلة.. ربع قرن من العطاء بالجزيرة pic.twitter.com/aiNEjo3Twt — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 11, 2022

من هو زوج شيرين أبو عاقلة

الشهيدة شيرين أبو عقله لم تتزوج في حياتها كلها قط، رغم انتشار شائعات كثيرة عن زواجها من أحد زملائها الإعلاميين، لكن كل هذه التقارير كاذبة وتوفيت وهي عازبة وكرست حياتها مؤخرا، القيام بمهمة مهنية أثناء تغطيته لاعتداء قوات الاحتلال على مخيم جنين للاجئين، ضمن مقالنا ديانة شيرين أبو عاقلة..شيرين أبو عاقلة بالحجاب.

ديانة شيرين أبو عاقلة

وفي اطار مقالنا ديانة شيرين أبو عاقلة..شيرين أبو عاقلة بالحجاب، سنرفق لكم ديانة شيرين أبو عاقلة فتعتنق الصحفية شيرين أبو عاقلة الديانة المسيحية. الطائفة: الأرثوذوكسية.





ديانة وليد العمري

وفي مقالنا ديانة شيرين أبو عاقلة..شيرين أبو عاقلة بالحجاب، وجدنا عمليات بحث كثيرة من قبل العشرات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ديانة وليد العمري مدير مكتب قناة الجزيرة في فلسطين ، والذي ظهر بشكل كبير خلال الساعات والدقائق الماضية والتي عقبت استشهاد الصحفية شيرين أبيو عاقلة، لا توجد معلومات موثقة تؤكد ديانة الصحفي البارز وليد العمري، والبعض يرجح أن دينه هو الإسلام، بينما يرى آخرون أنها مسيحية، لكن لا توجد معلومات مؤكدة في هذا الصدد، الفلسطينيون بعد عمليات الترحيل أن نتجت عن اندلاع الحرب الفلسطينية عام 1948 والاحتلال الإسرائيلي لتلك المدن.

شيرين أبو عاقلة بالحجاب

ويبحث الكثيرين عبر محرك "قوقل " على صور لمراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة بالحجاب، الأمر الذي ما يعثر عليه طاقم العمل في فريق"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، كون الديانة التي تعتنقها المراسلة الصحفية، المسيحية والتي لا ترفض عليها لبس الحجاب، بخلاف الديانة الاسلامية، لذلك سنرفق لكم بعض الصور للمراسلة الصحفية اثناء تغطيتها المستمرة عبر قناة الجزيزة القطرية.















وفاة شيرين أبو عاقلة

وارتقت اليوم، بعد إصابتها برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" خلال تغطيتها الصحفية لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، عن عمر يناهز الـ (51 عاماً) .

من هو زوج جيفارا البديري

جيفارا البديري هي أحدى العاملين في قناة الجزيرة تعمل مراسلة للقناة في فلسطين وهي زميلة للشهيدة شيرين أبو عاقلة و زوجها وهو فؤاد المظفر يعمل طبيب أسنان ولديهما ابنتان الكبيرة اسمها راية، بينما عمره لم يرد عنه أي معلومات أخرى غير اسمه ومهنته، ارفقنا لكم هذه المعلومات بعد رصد فريق العمل عمليات بحث كثيرة اثناء كتابة مقالنا الذي جاء بعنوان ديانة شيرين أبو عاقلة..شيرين أبو عاقلة بالحجاب.



