القوات الروسية تقصف 500 موقع عسكري في أوكرانيا خلال 24 ساعة

قصفت القوات الروسية، اليوم الأربعاء، أكثر من 500 موقع وتجمع للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الأربع والعشرين الماضية، وفق بيان وزارة الدفاع الروسية.

وأفادت الدفاع الروسية، في بيان لها، إلى ان الدفاع الجوية التابعة لقواتها اسقطت 9 طائرات بدون طيار أوكرانية، منها طائرة من طراز Bayraktar-TB2.

وأشارت إلى أن القوات قصفت تلك المواقع الأوكرانية وتشمل مواقع للقيادة وتجمع للقوات والمعدات العسكرية، ومستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية، ومواقع لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز Osa-AKM و14 مستودع ذخيرة.

وأدت الضربات الروسية إلى مقتل أكثر من 280 من القوميين المتطرفين الأوكرانيين، وتعطيل 59 قطعة من المعدات العسكرية.

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة دمرت القوات الروسية حتى الآن، 164 طائرة، و125 مروحية، و807 طائرات بدون طيار، و302 من منظومات الصواريخ المضادة للطائرات، و2998 دبابة ومدرعة أخرى، و360 راجمة صواريخ، و1455 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و2808 مركبات عسكرية خاصة.