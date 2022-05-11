"العمل الحكومي بغزة" تصدر عدة قرارات جلال جلستها الأسبوعية اليوم

أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها الاسبوعية المنعقدة، اليوم الأربعاء، عدة قرارات بشأن عمل المؤسسات الحكومية في القطاع.

جاء ذلك خلال بيان للجنة وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نعت فيه شهيدة الواجب المهني الصحفية شيرين ابو عاقلة، التي اغتالتها قوات الاحتلال صباح اليوم خلال اعتدائها على أبناء شعبنا في مدينة جنين.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها الاسبوعية المنعقدة اليوم الأربعاء

نعت متابعة العمل الحكومي شهيدة الواجب المهني الصحفية شيرين ابو عاقلة، التي اغتالتها قوات الاحتلال صباح اليوم خلال اعتدائها على أبناء شعبنا في مدينة جنين.

واستهلت اللجنة جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء شعبنا، واستحضار الذكرى الأولى لعدوان مايو الماضي، خلال ملحمة سيف القدس، والذكرى 74 لنكبة فلسطين، داعية جماهير شعبنا للمشاركة الواسعة في فعاليات إحياء المناسبتين، والتأكيد على مواصلة الجهود لينال الاحتلال العقاب العادل على جرائمه.

وناقشت اللجنة في جلستها عدد من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، واطلعت على مجمل عمل المؤسسات الحكومية خلال عيد الفطر، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

🔻إعادة تفعيل حملة تخفيض رسوم ترخيص المركبات ورخص القيادة بدء من 17/5/2022م وتمديدها حتى 30/6/2022م.

🔻صرف مبلغ مالي لصالح نادي السلام لكرة السلة للكراسي المتحركة، لتغطية تكاليف المشاركة في بطولة غرب آسيا م2022.

🔻الموافقة على منح خصم بنسبة 50% على رسوم الترخيص المتراكمة والجديدة على وسائط الإبحار (الحسكات والقوارب) حتى 31/10/2022م.

🔻إقرار خصم بنسبة 50% من ضريبة القيمة المضافة لكافة محركات وسائط الإبحار حتى تاريخ 31/10/2022م.

🔻اعتماد توصيات اللجنة الخاصة لمجابهة آفة المخدرات في قطاع غزة.

🔻الموافقة على مشروع ترميم وتطوير مبنى ترخيص شمال غزة.

🔻المصادقة على تعديل فترة الحد الأقصى لسريان رخصة القيادة لتصبح 10 سنوات، بدلا من 5 سنوات.

🔻اعتماد توصيات اللجنة الخاصة بمعالجة ملف أراضي الأقساط.

المكتب الإعلامي الحكومي

11 مايو 2022م