فيديو.. قوات الاحتلال تقتحم منزل شرين أبو عاقلة وتعتدي على المتواجدين بالقدس

اقتحمت عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزل عائلة الصحفية شيرين أبو عاقلة في بيت حنينا بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال داهمت منزل عائلة أبو عاقلة واعتدت على الأشخاص المتواجدين فيه، والمتضامنين.

وأشارت إلى أن القوة الإسرائيلية جزء منها تابعة للمخابرات حاولت فرضت شروط على العائلة منها منع رفع العلم الفلسطيني وإخراج المتضامنين من المنزل.

كما فضت تلك القوات التجمع والأطقم الصحفية في محيط المنزل بالقوة، وفق المصادر نفسها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، استشهاد الصحفية شرين أبو عاقلة وإصابة علي السمودي وهما من أطقم شبكة الجزيرة الإعلامية برصاص جيش الاحتلال في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، رغم ارتداهما زي الصحافة.