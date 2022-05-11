بالصور الاحتلال يفرج عن جثمان الشهيد عرام من غزة

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الأربعاء، عن الشهيد الشاب محمود سامي خليل عرام الذي استشهد برصاص جنوده قرب حاجز "جبارة" العسكري جنوب طولكرم يوم الأحد الماضي.

وأفادت مصادر صحفية، بأن عائلة عرام تسلمت ظهر اليوم، جثمان شهيدها محمود عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، وتتجه به نحو منزل العائلة الكائن جنوب القطاع لإتمام مراسم دفنه.

ونظمت، أمس الثلاثاء، عائلة الشهيد محمود سامي عرام (28عامًا)، من محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة وقفة للمطالبة باسترداد جثمانه المحتجز لدى قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في ظروف غير معلومة.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت أمام منزل عائلة الشهيد العشرات من أسرته وذويه، رافعين لافتات كتب عليها "نطالب الوزير حسين الشيخ بالتدخل لاسترداد جثمانه، أين منظمات حقوق الإنسان، نطالب المؤسسات الحقوقية بالتدخل؟..".

وزعم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في بيان له تعقيبا على عملية اغتيال الشهيد عرام أن " قوة تابعة للجيش أطلقت النار على فلسطينيا غير حاصل على تصريح عمل، كان يحاول عبور السياج الأمني ​​بالقرب من قرية خربة جبارة بالقرب من مدينة طولكرم".

يذكر أن الشهيد عرام من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، حول من القطاع إلى مدينة طولكرم لتلقي العلاج.





