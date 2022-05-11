دائرة الطب العدلي: أنهينا المرحلة الأولى من تشريح جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة

أكد مدير دائرة الطب العدلي في جامعة النجاح، اليوم الأربعاء، انتهاء طاقم الدائرة من المرحلة الأولى من تشريح جثمان الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة التي استشهدت برصاص الاحتلال صباح اليوم في مدينة جنين.

وقال مدير دائرة الطب العدلي خلال مؤتمر صحفي :" إن الدائرة سنستكمل تشريح جثمان شيرين أبو عاقلة لمحاولة إيجاد أي أدلة يمكن ربطها بالجهة المسؤولة عن استشهادها"، مبيناً أنه تم التحفظ على مقذوف مشوه وتتم الآن دراسته مخبريا

وأضاف :" لا يوجد أي دليل على أن إطلاق النار كان من مسافة تقل عن متر ولا تفاصيل الآن عن الرصاصة"، مؤكداً أن الرصاصة التي اصابت شيرين كانت قاتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، عن استشهاد الزميلة الصحافية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

كما أصيب الصحفي علي سمودي خلال تغطية أحداث اقتحام جنين ومخيمها

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم مخيم جنين وقامت بمحاصرة بعض المنازل وإطلاق النار بشكل كثيف.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين وقامت بمحاصرة منزل الشهيد عبد الله الحصري، فيما رد مقاومون بإطلاق النار باتجاهها.

ويُشار إلى أنه أصيبت الصحفية شيرين أبو عاقلة في وقت مبكر بجراح خطيرة، خلال تغطية أحداث اقتحام جنين ومخيمها، واعلن عن استشهادها لاحقاً.

كما أصيب الصحفي علي سمودي خلال تغطية أحداث اقتحام جنين ومخيمها.