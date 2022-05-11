الخليفي: مبابي جدد عقده مع باريس

أضفى القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، مزيدا من الإثارة على مستقبل مهاجم الفريق، الفرنسي كيليان مبابي.



وينتهي تعاقد مبابي مع سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، دون التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن، مع وجود أنباء قوية تفيد باتفاق اللاعب مع ريال مدريد على الانتقال له مجانًا عقب نهاية عقده.



وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الخليفي استغل اجتماعات رابطة الأندية الأوروبية في مدريد، للتأكيد على أن مبابي جدد تعاقده بالفعل مع باريس سان جيرمان.



وأضافت الصحيفة، أن تصريحات الخليفي في مدريد جاءت تزامنا مع تواجد مبابي نفسه في ذات المدينة مع أشرف حكيمي وسيرجيو راموس، خلال الساعات الماضية.



وختمت الصحيفة بأن ملف مبابي، سيظل مفتوحا حتى 30 يونيو/حزيران المقبل، موعد انتهاء عقده مع باريس، ووقتها سيخرج اللاعب ليعلن موقفه من البقاء في سان جيرمان أو الرحيل للريال.