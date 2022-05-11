عواودة يدخل يومه الـ70..وقفة دعم للأسيرين عواودة وريان أمام الصليب الأحمر في الخليل

شارك عشرات المواطنين، اليوم الأربعاء، في وقفة دعم وإسنادا للأسيرين المضربين عن الطعام، خليل عواودة (40) من بلدة إذنا غرب الخليل والمضرب عن الطعام منذ (70) يوما، ورائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال القدس والمضرب عن الطعام منذ (35) يوما، رفضًا لاستمرار اعتقالهما الإداري.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالتعاون مع نادي الأسير، ولجان أهالي الأسرى، أمام مقر الصليب الأحمر في الخليل، صور الأسيرين اللذين يواجهان أوضاعا صحية حرجة، ورددوا شعارات منددة بالاحتلال، محملين إياه المسؤولية الكاملة عن حياتهما.

وشدد المتحدثون في الوقفة على دعم ومساندة قضية الأسرى وخاصة الذين يخوضون بعزيمتهم وإرادتهم حرب الأمعاء الخاوية لنيل حريتهم، مطالبين المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالوقوف عند مسؤولياتهم والتدخل الجدي والعاجل لإنقاذ حياة أسرانا، ووضع حد لسياسة الاحتلال الهادفة إلى تصفيتهم، والإضرار بهم من خلال سياسة الإهمال الطبي التي ينتهجها بحقهم.

وكانت قوات الاحتلال قد نقلت يوم أمس الثلاثاء، الأسير عواودة، إلى مستشفى "أساف هروفيه" وقرروا إبقاءه هناك، بعد تدهور حالته الصحية.