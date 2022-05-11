انتقادات تطال ضاحي خلفان بعد تهكمه على استشهاد شيرين أبو عاقلة، شن رواد مواقع التواصل حملة انتقادات واسعة الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي ، بسبب تهكمه على استشهاد مراسلة الجزيرة في فلسطين شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها اقتحام مخيم جنين ، لتكون ردود رافضة للرجل الطبيع مع قوات الاحتلال وخاصة ان شيرن ابو عاقلة ارتقت خلال تغطيتها لاعتداءات قوات الاحتلال في جنين ، وتم بث صورة استشهادها على الهواء مباشرة ًفلسطين اليوم رصدت ابرز الانتقادات تطال ضاحي خلفان بعد تهكمه على استشهاد شيرين أبو عاقلة

كما ادعو ان محمد الدرة على قيد الحياة..سيدعون غدا ان شيرين ابو عاقلة على قيد الحياة... — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 11, 2022 بكرة بيقولون شيرين ابو عاقلة على قيد الحياة🤣🤣😅 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 11, 2022

انتقادات تطال ضاحي خلفان بعد تهكمه على استشهاد شيرين أبو عاقلة

الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي تعرض لانتقاد واسع بسبب سلسلة تغريدات تهكمية حول استشهاد مراسلة الجزيرة في فلسطين شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها اقتحام مخيم جنين ، حيث قال "بكرة بيقولون شيرين أبو عاقلة على قيد الحياة” وأضاف أيقونات ضاحكة".

تغريدات بن خلفان لم تنته ، حيث أكمل سلسلة تهكماته بعد الحادثة الأليمة التي هزت الكثيرين: “كما ادعوا أن محمد الدرة على قيد الحياة.. سيدعون غداً أن شيرين أبو عاقلة على قيد الحياة”.





انتقادات تطال ضاحي خلفان بعد تهكمه على استشهاد شيرين أبو عاقلة

موقف الفريق ضاحي خلفان متناقضاً تماماً مع تصريحات مسؤولين دوليين ونددوا باغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجاءت الانتقادات التي تعرض لها المسؤول الإماراتي في سياق تغريدات سابقة يروج لها للتطبيع مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ويتعرض فيها للمقاومة الفلسطينية.

الانتقادات التي طالت خلفان المقرب من صنع القرار في أبوظبي كونه جعل العرب في أزمة مع سلطات الاحتلال، وحوّل الخلاف على احتلال الأراضي والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية إلى صراع ديني ، حيث وأشار العديد من المتابعين في ردهم على المسؤول الإماراتي، إلى أن اليهود منذ القدم كانوا ضمن النسيج الاجتماعي في المنطقة العربية، والخلاف الحالي مع احتلال

وتجاوزات تحدث لإخوان له، ومظالم وانتهاكات موثقة.

وسبق أن طالب الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، العرب بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مدعياً أنها المسؤولة عن تصعيد المواجهات مع “إسرائيل”.

كما هلل الفريق ضاحي خلفان المسؤول الأمني الإماراتي، في وقت سابق، لخطاب الرئيس الإسرائيلي رِؤوفين ريفلين، ودعا أفراد شعبه لاحترامه.

وترجى خلفان كل مواطن إماراتي إعادة كلمة الرئيس الإسرائيلي الترحيبية بسفير أبوظبي التي ألقاها بمناسبة تقديم أوراق اعتماده.

وكتب المسؤول المقرب من حكام أبوظبي: “أرجو مقارنة كلمة الرئيس الإسرائيلي، بحجم الإساءة التي وجهتها حماس لنا قبل أن تكون لنا علاقات مع تل أبيب” على حد زعمه. واستطرد لاحقاً في تغريدة عبر صفحته في موقع تويتر: “انظر أي الفريقين أجدر بالاحترام”، ويقصد (سلطات الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية حماس).