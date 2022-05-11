شكلت حالة استشهاد الإعلامية الصحفية شيرين أبو عاقلة صدمة كبيرة، في الأوساط الإعلامية والفنية، عقب استشهادها برصاص الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء خلال عملها في مخيم جنين بالضفة المحتلة، حيث نعاها النجوم والفنانون على صفحاتهم الشخصية، وقد تابع فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، نجوم وفنانون ينعون الإعلامية الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

نجوم وفنانون ينعون الإعلامية الشهيدة شيرين أبو عاقلة

1. محمد عساف

شارك المطرب الفلسطيني محمد عساف تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" يثني فيها على الصحفية الشهيدة، وكتب: "الصحفية شيرين أبو عاقلة تنضم لقافلة الشهداء. عرفناها صحفية شجاعة صاحبة صوت حر و قوي.. كل التعازي لعائلتها و للعائلة الصحفية و لكل الشعب الفلسطيني.. طريقنا إلى الحرية مليء بالتضحيات و الدموع… لكننا سنصل لا محالة.. عاشت فلسطين".

2. لينا القيشاوي

أعربت الإعلامية الفلسطينية لينا القيشاوي، خطيبة محمد عشاف السابقة، عن حزنها لوفاة المراسلة عاقلة، ونشرت صورتها عبر حسابها على "إنستغرام" باللونين الأسود والأبيض، وكتبت: "لروحك السلام .. لا كلمات تكفي لوصف الخبر ولا كلمات تكفي لرثاءك ..لروحك السلام".

3. ديانا كرزون

نشرت المطربة الأردنية ديانا كرزون صورة لعاقلة أمام المسجد الأقصى، وكتبت: "رحمك الله ياصوت فلسطين، ‏رحلتي مبكرا".

4. أصالة

وتوجَّهت الفنانة السورية أصالة عبر حسابها على موقع "تويتر" راثية الشهيدة، وكتبت: "شو فيه شهاده أكبر من هيك شهاده .. بنت فلسطين الجريحه بالجنّه بإذن الله .. آمنت بوطنها وعملها ودفعت روحها تمن الحقّ .. كلّ بيت عربي بيدعي لك بالرّحمه يابطله من وطن الأبطال".

5. علا فارس

نشرت الإعلامية الأردنية عبر حسابها على تويتر تغريدة مُرفقة بلحظة إطلاق النار على شيرين أبو عاقلة، وكتبت فيها: "حسبي الله ونعم الوكيل.. لحظة استهداف واستشهاد الزميلة شرين ابوعاقلة.. القناص استهدفها في الجهة الوحيدة المكشوفة من الرأس رغم ارتداءها الخوذة وسترة الصحافة .. … جريمة قتل مع سبق الاصرار والترصد".

6. زاهي وهبي

نشر الإعلامي اللبناني زاهي وهبي صورة لأبو عاقلة، أرفقها بتعليق: "شيرين أبو عاقلة الشاهدة والشهيدة".

7. نداء شرارة

نشرت المطربة الأردنية نداء شرارة صورة للمراسلة عبر خاصية انستغرام ستوري، وكتبت: "هذا الصباح أنت الخبر فمن ينقله".

شرين أبو عاقلة

8. إليسا

ونشرت الفنانة اللبنانية إليسا تغريدة عبر حسابها على تويتر مُرفقة بفيديو جنازة شيرين أبو عاقلة، وكتبت:"الله يرحما!! الظلم بشع كتير".

9- حبيب غلوم

نشر الفنان الإماراتي حبيب غلوم منشور عبر حسابه على موقع إنستغرام مُرفقة بخبر استشهاد المراسلة، وعلَّق : "لا حول ولا قوة إلا بالله.. رحم الله المراسلة الإخبارية شيرين أبو عاقلة وألهم ذويها ومحبينها الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون".

10- أحلام

توجَّهت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها على "تويتر" ونشرت تغريدة، كتبت فيها: "شيرين ابو عاقله رحمكي الله يا صوت فلسطين وستظلين في الذاكره يابنت فلسطين الحره .. إنا لله وإنا اليه راجعون".

11- رابح صقر

نشر الفنان السعودي رابح صقر تغريدة عبر حسابه على "تويتر" مُرفقةً بصورة شيرين، وكتب: "الله يغفرلها ويرحمها".

12- علي الغفيلي

نشر الإعلامي السعودي تغريدة ينعي فيها المراسلة، وكتب: "الله يرحمك ويغمّد روحك الجنة".