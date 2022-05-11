تحديد موعد تشييع جثمان الإعلامية شيرين أبو عاقلة

يبحث الفلسطينيون عن موعد تشييع الإعلامية شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين في الضفة المحتلة، والتي رأى العالم أجمع مشاهد اغتيالها على شاشات التلفاز، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر تحديد موعد تشييع الإعلامية شيرين أبو عاقلة.

موعد تشييع الإعلامية شيرين أبو عاقلة

وقالت الرئاسة الفلسطينية أن رئيس السلطة محمود عباس، يشارك يوم غد الخميس، بمراسم تشييع جثمان الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، من مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور رسمي وشعبي.

وكان الرئيس عباس، قد هاتف مدير مكتب "الجزيرة" في فلسطين وليد العمري، معزيا باستشهاد الصحفية أبو عاقلة، وقال: باستشهاد الصحفية أبو عاقلة، فقدت فلسطين أحد فرسان الحقيقة، الذين عملوا بكل صدق وأمانة على نقل الرواية الفلسطينية للعالم، وساهموا في توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته.

من هي الصحفية شيري أبو عاقلة؟

استشهدت الزميلة الصحفية شيرين نصري أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة الدولية، بعد اغتيالها بشكل مباشر في مخيم جنين برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

"شيرين نصري أبو عاقلة" من مواليد القدس عام 1971، وتحمل الجنسية الأمريكية، درست الصحافة في "جامعة اليرموك"في مدينة اربد بالأردن، يعود أصلها إلى مدينة بيت لحم ولكنها ولدت وترعرعت في القدس.

أنهت أبو عاقلة، دراستها الثانوية في مدرسة راهبات الوردية في بيت حنينا، ودرست في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، ثم وانتقلت إلى تخصص الصحافة المكتوبة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن.

أين عملت شيرين أبو عاقلة ؟

عادت بعد التخرج إلى فلسطين وعملت في عدة مواقع مثل وكالة الأونروا، وإذاعة صوت فلسطين، وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح، وإذاعة مونت كارلو ولاحقًا انتقلت للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة الفضائية حتى ارتقائها برصاص الجيش الإسرائيلي صباح اليوم.

عملت منذ تأسيس الجزيرة مراسلة "قناة الجزيرة الفضائية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة إضافة إلى أنها تعمل مراسلة إذاعة "مونت "كارلو في فرنسا.

جنين تودع شيرين أبو عاقلة

وودعت جماهير غفيرة من الفلسطينيين وبمشاركة عشرات الصحفيين من الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي ارتقت برصاص قوات الاحتلال أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين.

وانطلق موكب وداع الشهيدة أبو عاقلة من أمام مستشفى ابن سينا في جنين، وجاب شوارع المدينة، ومخيمها.

ورفع المودعون جثمان الشهيدة أبو عاقلة على الأكتاف، ملفوفا بالعلم الفلسطيني، ثم اقيمت عليها صلاة الرحمة من قبل الأب فراس ذياب، ولفيف من الخورة، في ساحة دير اللاتين في جنين، وألقت نظرة الوداع الأخيرة عليها.

ودعوا إلى مواصلة النضال، ورص الصفوف، منددين بعملية إعدامها من قبل قوات الاحتلال بدم بارد، وباستهداف الصحفيين، في محاولة الاحتلال لمنعهم من فضح انتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا.

هذا، وأعلنت محافظة جنين الحداد، وأغلقت المحال التجارية أبوابها.