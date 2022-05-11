جدول ترتيب الدوري الإنجليزي2022..ليفربول والسيتى فى الصدارة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022- يبحث عشاق الدائرة المستديرة عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022، بعد أن تساوى فريق ليفربول مع منافسه مانشستر سيتى فى صدارة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى مؤقتًا، بعد الفوز الصعب الذى حققه على أستون فيلا بنتيجة 2-1 فى المباراة التى جمعتهما، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من مسابقة البريميرليج، لذا يحرص موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي2022.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022

وصل فريق ليفربول للنقطة 86 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، بالتساوى مع مانشستر سيتى لكن يتفوق الأخير بفارق الأهداف، وله مباراة بنفس الجولة أمام وولفرهامبتون التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "مولينيو".

يأمل فريق ليفربول فى تعثر مانشستر سيتى أمام وولفرهامبتون بالهزيمة أو التعادل على الأقل من أجل تعزيز فرصه فى المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بالأمتار الأخيرة، خاصة وأنه يتبقى جولتين للريدز و3 جولات للفريق السماوى بدءًا من مباراة وولفرهامبتون.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

لكن فى حالة تحقيق مانشستر سيتي الفوز في الـ 3 مباريات المتبقية، سيحسم لقب الدوري الإنجليزي دون النظر إلى نتائج ليفربول فى آخر جولتين، خاصة أن الفارق سيكون 3 نقاط.

وحال تتويج فريق مانشستر سيتى بلقب الدوري الإنجليزي، سيحصد الفريق السماوي البطولة للعام الثاني على التوالي مع المدرب المخضرم بيب جوارديولا.

جدول الدوري الإنجليزي بالترتيب

1- مانشستر سيتي – 86 نقطة

2 – ليفربول – 86 نقطة

3 – تشيلسي – 67 نقطة

4 – أرسنال – 66 نقطة

5 – توتنهام هوتسبير – 62 نقطة

6 – مانشستر يونايتد – 58 نقطة

7 – وست هام يونايتد – 55 نقطة

8 – وولفرهامبتون – 50 نقطة

9 – برايتون – 47 نقطة

10 – كريستال بالاس – 44 نقطة

11 – أستون فيلا – 43 نقطة

12 – برينتفورد – 43 نقطة

13 – نيوكاسل يونايتد – 43 نقطة

14 – ليستر سيتي – 42 نقطة

15 – ساوثهامبتون – 40 نقطة

16 – إيفرتون – 35 نقطة

17 – بيرنلي – 34 نقطة

18 – ليدز يونايتد – 34 نقطة

19 – واتفورد – 22 نقطة

20 – نورويتش سيتي – 21 نقطة





