أبو عكر: الاحتلال يسعى لتزييف حقيقة اغتيال الصحفية أبو عاقلة

قال الباحث الأكاديمي بسام أبو عكر: "إن الاحتلال يضيف إلى سجل جرائمه، جريمة بشعة بقتل الإعلامية المخضرمة والمهنية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة الإخبارية".

وأكد أبو عكر في حديث صحفي، أن الإعلام والجانب الأمني للاحتلال بدأ يؤسس لسردية ورواية، يتنصل من خلالها من الجريمة، مشيراً إلى أن الاحتلال يواصل عاداته بإلقاء التهم، وتحميل المقاومة المسؤولية عن الحادثة، والإمعان في سياسة التضليل والتزييف.

واعتبر أبو عكر أن محاولة وسائل إعلام الاحتلال تعميم الرواية الصهيونية، وسعيها لتضليل أي لجان تحقيق يتم تشكيلها للتحقيق في ملابسات الجريمة، لن يخفي الحقيقة، لافتاً إلى أن كل روايات شهود العيان أكدت أن جنود الاحتلال هم من أطلقوا النار تجاه الصحفيين.

واختتم حديثه بأن الاحتلال منذ انطلاق حملته العسكرية ضد مخيم جنين وقراها وبلداتها، سعى إلى إسكات دور الإعلام وصوت الحقيقة، وبرز جلياً اليوم باستهداف الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة الجزيرة القطرية التي تعتبر من أهم وأبرز وسائل الإعلام التي تغطي الأحداث الفلسطينية.