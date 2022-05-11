ما هي ديانة شيرين أبو عاقلة وتفاصيل حياتها الخاصة صاحبة الخبر الذي صدم الكل الفلسطيني، بعد أن ارتقت شهيدة برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" خلال تغطيتها الإعلامية لاقتحام مخيم جنين بالضفة المحتلة، وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على الفلسطينيين والعالم أجمع، فالجميع يعرف أبو عاقلة منذ سنوات طويلة في عملها في مكتب الجزيرة وبث الأخبار الفلسطينية، ما هي ديانة شيرين أبو عاقلة وتفاصيل حياتها الخاصة الصحفية التي بكاها الفلسطينيون، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر تفاصيل ما هي ديانة شيرين أبو عاقلة وتفاصيل حياتها الخاصة

من هي شيرين أبو عاقلة ؟

استشهدت الزميلة الصحفية شيرين نصري أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة الدولية، بعد اغتيالها بشكل مباشر في مخيم جنين برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

"شيرين نصري أبو عاقلة" من مواليد القدس عام 1971، وتحمل الجنسية الأمريكية، درست الصحافة في "جامعة اليرموك"في مدينة اربد بالأردن، يعود أصلها إلى مدينة بيت لحم ولكنها ولدت وترعرعت في القدس، وهي ديانتها مسيحية.

أنهت أبو عاقلة، دراستها الثانوية في مدرسة راهبات الوردية في بيت حنينا، ودرست في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، ثم وانتقلت إلى تخصص الصحافة المكتوبة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن.

أين عملت شيرين أبو عاقلة ؟

عادت بعد التخرج إلى فلسطين وعملت في عدة مواقع مثل وكالة الأونروا، وإذاعة صوت فلسطين، وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح، وإذاعة مونت كارلو ولاحقًا انتقلت للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة الفضائية حتى ارتقائها برصاص الجيش الإسرائيلي صباح اليوم.

عملت منذ تأسيس الجزيرة مراسلة "قناة الجزيرة الفضائية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة إضافة إلى أنها تعمل مراسلة إذاعة "مونت "كارلو في فرنسا.

ارتقت اليوم، بعد إصابتها برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" خلال تغطيتها الصحفية لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، عن عمر يناهز الـ (51 عاماً) .

ماذا قالت شبكة الجزيرة الإعلامية عن شيرين أبو عاقلة

شبكة الجزيرة الإعلامية أصدرت بياناً عقب استشهاد أبو عاقلة، قالت فيه: "في جريمة قتل مفجعة تخرق القوانين والأعراف الدولية أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي وبدم بارد على اغتيال مراسلتنا شيرين أبو عاقلة".

ودانت الشبكة "هذه الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته" وأضافت "نحمل الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة شيرين".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية.