إعلاميان في قناة الجزيرة يطالبان بوقف استضافة المسؤولين الصهاينة

طالب صحفيان يعملان في قناة الجزيرة اليوم الأربعاء 11/5/2022، قناة الجزيرة بوقف استضافة المسؤولين الصهاينة على الشاشة ومن يمثلهم عقب اغتيال الصحفية والمراسلة شيرين أبو عاقلة.

واستشهدت أبو عاقلة (51 عاماً) وهي ترتدي السترة الصحفية خلال تغطيتها وعملها الصحفي لاقتحام مخيم جنين بالضفة المحتلة.

وقالت الصحفية خديجة بن قنة في تغريدة لها على تويتر: مُقاطعة الضيوف "الإسرائيليين" على الشاشة، ومحاكمة المجرمين مطلب أساسي بعد اغتيال أبو عاقلة.

فيما انضم لها الصحفي أحمد منصور في تغريدة له على تويتر :" أضم صوتي لصوت الزميلة خديجة بن قنة، وأطالب الجزيرة بوقف استضافة القتلة "الإسرائيليين" على شاشتها أو من يمثلهم لقد شاهدناهم يقتلون شيرين أبوعاقلة بدم بارد واغتيال متعمد لواحدة من أهم الشهود على جرائمهم طيلة أكثر ما يقرب من ثلاثة عقود.

وكان الإعلامي صالح المصري رئيس لجنة دعم الصحفيين، طالب قناة الجزيرة بمقاطعة، المسؤولين الصهاينة والمتحدثين باسمهم، على شاشتها، والتوقف عن استضافتهم.

كما حث المصري المنابر العربية والفضائيات مقاطعة الاحتلال ومتحدثيه وعدم استضافتهم عبر شاشاتها، لافتاً إلى أن الإعلام الفلسطيني يكافح رواية الاحتلال .

أضم صوتي لصوت الزميلة خديجة بن قنة وأطالب #الجزيرة @AJArabic بوقف استضافة القتلة الاسرائيليين على شاشتها او من يمثلهم لقد شاهدناهم يقتلون #شيرين_أبوعاقلة بدم بارد واغتيال متعمد لواحدة من اهم الشهود على جرائمهم طيلة اكثر ما يقرب من ثلاثة عقود https://t.co/X91Vp6ESCQ — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) May 11, 2022