القوى الوطنية والإسلامية: اغتيال الاحتلال لشيرين أبوعاقلة  لن يسكت صوت الحقيقة

أدانت لجنة المتابعة العليا للقوي الوطنية والاسلامية اليوم الاربعاء 11/5/2022 جريمة اغتيال الصحفية القديرة شيرين أبو عاقلة صباح اليوم بدم بارد امام زملائها واعين كاميرات الصحافة العالمية

ونعت القوى الوطنية والإاسلامية بكل فخر واعتزاز ايقونة الصحافة الفلسطينية والعربية الصحفية الكبيرة الشهيدة/ شيرين أبو عاقلة رغم وجود علامات تمييز واضحة تفيد بأن فريق صحفي يقوم بتغطية اقتحام جنين .

واعتبرت أن عملية اغتيال الشهيدة/ شيرين ابو عاقلة محاولة يائسة لإسكات صوت الحقيقة وهي رسالة شؤم للحريات العامة وللأعلام العالمي بشكل عام .

ودعت القوى الوطنية والاسلامية الى محاكمة جنود الاحتلال لارتكابه هذه الجريمة النكراء ، ومناشدة المؤسسات الدولية والحقوقية للوقوف عند مسؤولياتها امام هذه الجريمة ومحاسبة الاحتلال ، رافضين ازدواجية المعايير التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة .

وبينت القوى الوطنية ان محاولات الاحتلال لطمس الحقيقة من خلال استهداف الصحفيين الذين كان لهم الدور الكبير في كشف جرائم الاحتلال ومثلت الشهيدة شرين وزملائها شهود اثبات على بشاعة الجريمة الصهيونية بحق الأبرياء من أبناء شعبنا الفلسطيني

وتقدمت لجنة المتابعة بالتعزية لعائلة الشهيدة شرين ابو عاقلة وللأسرة الصحفية في فلسطين ولقناة الجزيرة الاخبارية ولكل محبي الشهيدة ، رحم الله الشهيدة شرين ابو عاقلة واللهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .