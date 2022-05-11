لحظة إعلان قناة الجزيرة استشهاد مراسلتهم شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين اليوم ، حيث فجع العالم اليوم الاربعاء 11/5/2022 بخبر استشهاد الصحفية التي قابلت ربها بعد عمل طويل في مجال الصحافة والاعلام ، وكان الصوت الرنان على مدار 24 عاماً وناقلاً لصوت الحقيقة عبر قناة الجزيرة ، من انتهاكات اسرائيلية متواصلة ،لتكون الفاجعة لحظة ما اعلنته قناة الجزيرة على الهواء مباشرة لحظة إعلان قناة الجزيرة استشهاد مراسلتهم شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال

إعلان قناة الجزيرة استشهاد مراسلتهم شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال

استشهدت الزميلة الصحفية شيرين نصري أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة الدولية، بعد اغتيالها بشكل مباشر في مخيم جنين برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

"شيرين نصري أبو عاقلة" من مواليد القدس عام 1971، درست الصحافة في "جامعة اليرموك"في مدينة اربد بالأردن، يعود أصلها إلى مدينة بيت لحم ولكنها ولدت وترعرعت في القدس.

أنهت أبو عاقلة، دراستها الثانوية في مدرسة راهبات الوردية في بيت حنينا، ودرست في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، ثم وانتقلت إلى تخصص الصحافة المكتوبة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن.

عادت بعد التخرج إلى فلسطين وعملت في عدة مواقع مثل وكالة الأونروا، وإذاعة صوت فلسطين، وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح، وإذاعة مونت كارلو ولاحقًا انتقلت للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة الفضائية حتى ارتقائها برصاص الجيش الإسرائيلي صباح اليوم.

إعلان قناة الجزيرة استشهاد مراسلتهم شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال

عملت منذ تأسيس الجزيرة مراسلة "قناة الجزيرة الفضائية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة إضافة إلى أنها تعمل مراسلة إذاعة "مونت "كارلو في فرنسا.

ارتقت اليوم، بعد إصابتها برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" خلال تغطيتها الصحفية لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، عن عمر يناهز الـ (51 عاماً) .





إعلان قناة الجزيرة استشهاد مراسلتهم شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال

وقال وليد العمري مدير قناة الجزيرة في فلسطين اليوم الاربعاء 11/5/2022 : "نحن امام جريمة قتل متعمدة ، وخاصة أن الاحتلال استهدف مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة بإطلاق النار صوبها بطريقة مباشرة مما أدى لإصابتها بالرصاص أسفل الأذن وهي منطقة لا تغطيها الخوذة.

وقال العمري خلال تصريحات للجزيرة وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم": "سيتم متابعة الموضوع على كافة المستويات وسيتم ملاحقة الاحتلال على جريمته ، وخاصة أن إطلاق النار لم يكن على وقع اشتباكات مسلحة".

وبشأن التفاصيل عن استشهاد الزميلة أبو عاقلة " قال العمري، "وصلت المراسلة بالأمس إلى مدينة جنين ، وحين تم إبلاغها أن الاحتلال اجتاح مخيم جنين وتوجهت إلى المخيم وعندما وصلت إلى الدوار الأول للمخيم هي وعدد من الصحفيين، حيث همت بالنزول من السيارة وفجأة تم إطلاق النار وأصيبت بعيار ناري أسفل الأذن وهي منطقة التي لا تغطيها الخوذة ، مما يشير أن هذه جريمة قتل متعمدة وواضحة ، وأصيبت أسفل الأذن ونقلت لمستشفى ابن سينا ولكن تم الإعلان عن استشهادها" .

وتابع:" شيرين كانت تنقل الحقيقة بالكامل وما جرى جريمة واضحة وإطلاق النار عليها بهذا الشكل ، مشدداً على إن إطلاق النار كان متعمداً ويمكن أن تكون مستهدفة.

وأوضح : الشهيدة شيرين أبو عاقلة ومنذ 24 عاماً وهي تأخذ كافة إجراءات الحيطة والحذر واطلقت عليها النيران وهي نيران قناص وهو ما تم إبلاغنا به من قبل الصحفيين الذين رافقوها وخاصة أن الصحفيين تواجدوا في المكان على شكل مجموعات ، ما يتم الترويج له انها استشهدت بنيران اشتباكات فهي غير صحيحة .

إعلان قناة الجزيرة استشهاد مراسلتهم شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال

وقال :" شهادتي مجروحة بحق الصحفية شيرين فهي معروفة على امتداد العالم العربي وبأخلاقها وهي صحفية من الصف الاول .

ويشار إلى أن مراسلة الجزيرة الزميلة شيرين أبوعاقلة استشهدت صباح اليوم الأربعاء عندما أطلق عليها جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي أثناء تغطيها لاقتحام الاحتلال مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.