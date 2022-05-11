القيادي السعدي: استشهاد أبو عاقلة امتداد لجرائم العدو ووسام فخر لفلسطين

دان الشيخ بسام السعدي القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء 11/5/2022، جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، أثناء تغطيتها لاقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مخيم جنين بالضفة المحتلة.

واستشهدت أبو عاقلة برصاص الاحتلال وهي ترتدي السترة الصحفية خلال عملها وتغطيتها الإعلامية لاقتحام مخيم جنين بالضفة المحتلة.

وقال القيادي السعدي، في تصريح صحفي:"إننا ندين ونستنكر بأشد العبارات جريمة استهداف الصحفية أبو عاقلة، التي لها أيادي بيضاء في الشعب الفلسطيني أينما حلت.

وأضاف السعدي:"ليس غريباً علي كيان الاحتلال استهداف الصحفية أبو عاقلة فهو امتداد لعصابات الهاجانا، التي اشتهرت بمذابحها في دير ياسين وصبرا وشاتيلا على امتداد الوطن وخارجه. "

وقدَّم التعزية والمواساة من أبناء شعبنا وأنفسنا وعائلة الشهيدة بهذه الشهادة التي هي وسام فخر على صدور الكل الفلسطيني.