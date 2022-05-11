بالصور الوداع الأخير للصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة

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الوداع الأخير للصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:53 ص
11 مايو 2022
جانب من صلاة الجنازة على جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة
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