بالصور الوداع الأخير للصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:53 ص
11 مايو 2022
وداع الصحفية شيرين أبو عاقلة
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جانب من صلاة الجنازة على جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة

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