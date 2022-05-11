تعقيباً على اغتيال "أبو عاقلة.. القيادي عدنان: الاحتلال يريد تنفيذ جرائمه بعيداً عن عين الصحافة

أكد القيادي المحرر خضر عدنان تعقيباً على جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة أن الاحتلال يريد تنفيذ جرائمه بعيداً عن عين الصحافة ومسمع العالم.

وقال عدنان " الإعلامية أبو عاقلة كانت إلى جانب ذوي الشهداء والأسرى وصاحبة رسالة لمظلومية وحق شعبنا ، داعياً كل وسائل الإعلام الفلسطينية والدولية للإقامة في جنين ومخيمها وريفها لكشف جرائم الاحتلال وإعلاء صوت حقنا.

وعزى القيادي عدنان ذوي الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وأسرتها الإعلامية في كل الصحفيين الفلسطينيين وقناة الجزيرة، متمنياً الشفاء العاجل للإعلامي الفلسطيني علي السمودي، ونحمد الله على سلامة بقية الصحفيين المستهدفين من الإحتلال.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية.