وزارة التعليم تشرع بعقد مقابلات الوظائف التعليمية للعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع ديوان الموظفين العام بعقد مقابلات الوظائف التعليمية للعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وتفقد وفد وزاري مجريات المقابلات حيث ضم الوفد من التعليم أ. رائد صالحية مدير عام الشؤون الإدارية، ود. محمود مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي، وأ. نائل الربعي نائب مدير عام الشؤون الإدارية، ومن الديوان أ. فدوان أبو شريعة مدير عام التعيينات، وأ. زكريا جودة مدير وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي وعدد من المسؤولين.

وثمن صالحية التعاون مع الديوان لافتاً إلى أن المقابلات تُعقد وفق كافة المعايير العلمية و النزاهة والشفافية،متمنياً النجاح والتوفيق للمتقدمين.

وتعقد المقابلات عبر ١٩ لجنة وتستمر على مدار ٢٠ يوماً و تعقد في مقر الديوان وعدد من المدارس.