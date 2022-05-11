الإعلامي المصري: استشهاد أبو عاقلة يستوجب فتح ملف محاكمة الاحتلال

أكد منسق لجنة دعم الصحفيين الإعلامي صالح المصري، أن استشهاد الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة يستوجب فتح ملف محاكمة الاحتلال "الإسرائيلي" في المحاكم الدولية.

ووصف المصري، أبو عاقلة، أنها أيقونة الإعلام الفلسطيني، مطالباً قناة الجزيرة بمقاطعة كل المسؤولين الصهاينة والمتحدث باسم جيش الاحتلال الذي يمارس الكذب والدجل على الرواية الفلسطينية، بعد أن اكتوت بنار الاحتلال، وتغيير سياستها.

واستشهدت الزميلة أبو عاقلة عن عمر يناهز 51 عاماً وهي ترتدي السترة الصحفية، بعد إصابتها برصاص الاحتلال خلال تغطيتها الصحفية لاقتحام مخيم جنين بالضفة المحتلة.

وقال المصري: تعازينا الحارة للأسرة الصحفية باستشهاد الزميلة أيقونة الإعلام الفلسطيني، التي انضمت لقافلة طويلة من شهداء الإعلام الفلسطيني، وعهدنا مع شيرين وكل الصحفيين الذين سبقوها من الشهداء بينهم يوسف أبو حسنين وفضل شناعة، وياسر مرتجى وكل الصحفيين".

وتابع :"نحن نكتب بالدم لفلسطين باستشهاد أبو عاقلة، لكن التغطية ستظل مستمرة"، لافتاً إلى أنه منذ عام 2000، ارتقى 48 صحفياً شهيداً، وهو يقوم بدوره المهني والصحفي".

ودعا المصري جموع الصحفيين، للتوحد من أجل محاكمة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الإعلاميين والصحفيين.

وبين، أن الصحفي الفلسطيني صاحب قضية سامية، فهو يواصل التغطية والعمل في الميدان، ويتعرض لانتهاكات متواصلة، ترتقي لجرائم حرب.

وأوضح المصري، أن الاحتلال يفلت من العقاب، حيث يواصل جرائمه بحق الصحفيين، والتي كانت أبرزها جرائم حرب جرت خلال مايو 2021، حيث أنه في مثل هذه الأيام دمرت المؤسسات الإعلامية 59، من بينها مكتب الجزيرة والاسوشتيد، فكان هناك 100 انتهاك بينهم استشهاد الصحفي يوسف أبو حسين، بغارة استهدفت منزله.

وانتقد المصري أداء المؤسسات الحقوقية الدولية، التي لم تحمل هذه الملفات للمحاكم الدولية كي تُعاقب "إسرائيل" على جرائمها بحق الصحفيين.

وأضاف:" الجريمة اليوم باستشهاد أبو عاقلة تستوجب فتح الملف على مصراعيه لكل المؤسسات الفلسطينية والعربية والدولية، وحملها لكل المحاكم الدولية وتقديمهم للعدالة الدولية، في انتهاكات ترتقي لجريمة حرب .

كما شدد على ضرورة توحد الصحفيين، مطالباً المؤسسة الرسمية الفلسطينية لحمل ملف الصحفيين للمحاكم الدولية.