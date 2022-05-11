وليد العمري : نحن أمام جريمة قتل متعمدة ونؤكد عدم وجود اشتباكات لحظة الاستشهاد

أكد وليد العمري مدير قناة الجزيرة في فلسطين اليوم الاربعاء 11/5/2022 : "نحن امام جريمة قتل متعمدة ، وخاصة أن الاحتلال استهدف مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة بإطلاق النار صوبها بطريقة مباشرة مما أدى لإصابتها بالرصاص أسفل الأذن وهي منطقة لا تغطيها الخوذة .

وقال العمري خلال تصريحات للجزيرة وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم": "سيتم متابعة الموضوع على كافة المستويات وسيتم ملاحقة الاحتلال على جريمته ، وخاصة أن إطلاق النار لم يكن على وقع اشتباكات مسلحة".

وبشأن التفاصيل عن استشهاد الزميلة أبو عاقلة " قال العمري، "وصلت المراسلة بالأمس إلى مدينة جنين ، وحين تم إبلاغها أن الاحتلال اجتاح مخيم جنين وتوجهت إلى المخيم وعندما وصلت إلى الدوار الأول للمخيم هي وعدد من الصحفيين، حيث همت بالنزول من السيارة وفجأة تم إطلاق النار وأصيبت بعيار ناري أسفل الأذن وهي منطقة التي لا تغطيها الخوذة ، مما يشير أن هذه جريمة قتل متعمدة وواضحة ، وأصيبت أسفل الأذن ونقلت لمستشفى ابن سينا ولكن تم الإعلان عن استشهادها" .

وتابع:" شيرين كانت تنقل الحقيقة بالكامل وما جرى جريمة واضحة وإطلاق النار عليها بهذا الشكل ، مشدداً على إن إطلاق النار كان متعمداً ويمكن أن تكون مستهدفة.

وأوضح : الشهيدة شيرين أبو عاقلة ومنذ 24 عاماً وهي تأخذ كافة إجراءات الحيطة والحذر واطلقت عليها النيران وهي نيران قناص وهو ما تم إبلاغنا به من قبل الصحفيين الذين رافقوها وخاصة أن الصحفيين تواجدوا في المكان على شكل مجموعات ، ما يتم الترويج له انها استشهدت بنيران اشتباكات فهي غير صحيحة .

" شهادتي مجروحة بحق الصحفية شيرين فهي معروفة على امتداد العالم العربي وبأخلاقها وهي صحفية من الصف الاول" .

ويشار إلى أن مراسلة الجزيرة الزميلة شيرين أبوعاقلة استشهدت صباح اليوم الأربعاء عندما أطلق عليها جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي أثناء تغطيها لاقتحام الاحتلال مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيان لشبكة الجزيرة الإعلامية "في جريمة قتل مفجعة تخرق القوانين والأعراف الدولية أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي وبدم بارد على اغتيال مراسلتنا شيرين أبو عاقلة".

ودانت الشبكة "هذه الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته" وأضافت "نحمل الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة شيرين".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية.