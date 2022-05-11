لجنة دعم الصحفيين تنعي الصحافية "شيرين أبو عاقلة" وتؤكد أن الاستهداف لن يُخرس صوت الحقيقة

نعت لجنة دعم الصحفيين إلى الأسرة الصحفية وإلى الامة العربية الزميلة الصحافية "شيرين أبو عاقلة" مراسلة قناة الجزيرة صباح اليوم الأربعاء 11/5/2022 في مدينة جنين، خلال تغطيتها اقتحامات الاحتلال لمخيم جنين.

وتقدمت لجنة دعم الصحفيين بالتعازي لزملائها وعائلتها ولقناة الجزيرة، مؤكدةً أن هذا الاستهداف الجبان لن يخرس صوت فلسطين وصوت الحقيقة وستستمر التغطية بكل مهنية ومسؤولية والانحياز لقضايا الحق والحرية والحقوق الفلسطينية.

وبينت لجنة دعم الصحفيين أن استشهاد الزميلة أبو عاقلة يرفع شهداء الأاسرة الصحفية منذ عام 2000 إلى 48 شهيداً ، مشددةً أن هذه الجرائم لن تنال من إرادة وعزيمة الصحفيين رغم هذا العدوان الواسع الشرس الذي استهدف منذ بداية العام الحالي اكثر من 66 صحافياً تنوعت إصاباتهم بالرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز السام في محاولة لاغتيال الحقيقة.