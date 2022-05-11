القيادي شهاب: استهداف الصحفية جريمة تستوجب النهوض

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء 11/5/2022، الصحفية شيرين أبو عاقلة، معتبرةً أن استهدافها جريمة، يستهدف صوت الحق الفلسطيني والمثقف والقلم.

وقال داوود شهاب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي:" إن هذا صباح حزين باستشهاد أبو عاقلة المتميزة الرائدة الفلسطينية حتى النخاع الصوت الوطني الحر، والتي طالما دافعت عن القدس والأقصى والمقدسات وكانت تنقل من قلب الحدث الرسالة والمعلومة والخبر".

وأكد شهاب، أن أبو عاقلة استهدفت برصاص قناصة "إسرائيلية" الذين يطلقون النار على كل هدف متحرك، فقتل الصحفية أبو عاقلة التي كانت تغطي الأحداث للتغطية على جريمة الاقتحام لمخيم جنين.

وأضاف:"استشهاد أبو عاقلة يستوجب استنهاض الكل الفلسطيني لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ويريد إعدامهم دون أن يكون هناك صوت يوثق هذه الجرائم."

وشدد شهاب، على أن الاحتلال سيعاقب من قبل الشعب الفلسطيني على جرائمه.

ولفت إلى أن أبو عاقلة صاحبة التاريخ الطويل من العمل الإعلامي التي عرفت في كل الميادين والمواقف والأحداث.

وتابع:" نعزي الشعب الفلسطيني والأسرة الصحفية وقناة الجزيرة باستشهاد أبو عاقلة .