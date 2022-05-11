صحفي "إسرائيلي": تأثير استشهاد "أبو عاقلة" سيكون مشابهًا لقصف مبنى الأسوشييتد في غزة

علق الصحفي "الإسرائيلي" مراسل موقع "واللا" العبري على استنشهاد مراسلة قناة الجزيرة بالقول :" شيرين أبو عاقلة هي واحدة من أقدم وأكبر الصحفيين في قناة الجزيرة"، معروفة في جميع أنحاء العالم العربي وخارجه".

وقال الصحفي " الاسرائيلي": "إن تأثير استشهادها سيكون مشابهًا لقصف مبنى الأسوشييتد برس أثناء الحرب الأخيرة في غزة".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت صباح اليوم الأربعاء، عن استشهاد الزميلة الصحافية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

كما أصيب الصحفي علي سمودي خلال تغطية أحداث اقتحام جنين ومخيمها

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم مخيم جنين وقامت بمحاصرة بعض المنازل واطلاق النار بشكل كثيف.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين وقامت بحاصرة منزل الشهيد عبد الله الحصري، فيما رد مقاومون بإطلاق النار باتجاهها.